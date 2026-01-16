С осени УК без «зимнего паспорта» дома — в большой беде

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, вносящее изменения в деятельность организаций, управляющих жилыми домами. Согласно новому документу, с 1 сентября для получения лицензии управляющим компаниям понадобится предоставить паспорт готовности многоквартирного дома к предстоящему отопительному сезону. Такое требование будет обязательным для всех подобных организаций.
В случае отсутствия у дома указанного документа орган власти сможет приостановить или полностью аннулировать лицензию управляющей структуры. Мишустин, объясняя нововведения, отметил:
«Эти меры необходимы из-за роста числа аварий во время отопительного сезона».
За 2024 год специалисты Министерства строительства зарегистрировали примерно 69 тысяч нарушений, связанных с обеспечением тепла в жилых зданиях.
В результате проведённых инспекций по всей стране выписано свыше 3,5 тысяч предписаний для устранения нарушений. Введение новых правил призвано усилить контроль за управляющими компаниями и гарантировать стабильную работу систем отопления. Дополнительное внимание к вопросам надёжности призвано минимизировать перебои и происшествия при эксплуатации инженерных сетей.
