Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание завершить работу над проектом подготовки к запуску скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Разработку плана поручено завершить к началу зимы нынешнего года. Министр транспорта, руководство Москвы и представители РЖД совместно с властями Санкт-Петербурга обязаны к первому декабря представить итоговый документ по развитию железнодорожной системы столичного транспортного узла с учетом интеграции новой линии.
Новый маршрут планируется реализовать к 2028 году. С введением скоростного поезда время в пути между столицами сократится до двух часов пятнадцати минут. В некоторых районах Ленинградской области, таких как Колпино, по завершении строительства предполагается организация регулярного движения пригородных поездов.
В задачи министерств и профильных компаний входит координация создания инфраструктуры, а также учет синхронизации работы скоростной линии с другими железнодорожными направлениями региона. Михаил Мишустин подчеркнул важность соблюдения срока подготовки плана для своевременного запуска проекта. Дополнительные инициативы по улучшению пригородного сообщения будут рассматриваться после завершения основной стройки.