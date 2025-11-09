Городовой / Город / Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург
Опубликовано: 9 ноября 2025 14:39
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил РЖД и московским властям организовать подготовку к запуску высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание завершить работу над проектом подготовки к запуску скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Разработку плана поручено завершить к началу зимы нынешнего года. Министр транспорта, руководство Москвы и представители РЖД совместно с властями Санкт-Петербурга обязаны к первому декабря представить итоговый документ по развитию железнодорожной системы столичного транспортного узла с учетом интеграции новой линии.

Новый маршрут планируется реализовать к 2028 году. С введением скоростного поезда время в пути между столицами сократится до двух часов пятнадцати минут. В некоторых районах Ленинградской области, таких как Колпино, по завершении строительства предполагается организация регулярного движения пригородных поездов.

В задачи министерств и профильных компаний входит координация создания инфраструктуры, а также учет синхронизации работы скоростной линии с другими железнодорожными направлениями региона. Михаил Мишустин подчеркнул важность соблюдения срока подготовки плана для своевременного запуска проекта. Дополнительные инициативы по улучшению пригородного сообщения будут рассматриваться после завершения основной стройки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
