Парковка без паники: Петербург готовит постоплату к апрелю
Парковка без паники: Петербург готовит постоплату к апрелю

Опубликовано: 17 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Парковка без паники: Петербург готовит постоплату к апрелю
Парковка без паники: Петербург готовит постоплату к апрелю
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В конце февраля Кабмин РФ одобрил идею введения механизма постоплаты парковки.

В Санкт-Петербурге к 1 апреля возможно утвердят проект постановления о введении постоплаты за парковку, сообщила депутат петербургского ЗакСа от партии «Яблоко» Ольга Штанникова.​

Детали проекта

Документ подготовил Комитет по транспорту (Комтранс) города. По словам Штанниковой, сейчас ведётся согласование проекта с членами правительства, а принять его планируют до конца марта 2026 года — она процитировала ответ главы Комтранса Полякова.​

Ожидаемые изменения

Депутат отметила, что это позволит к началу апреля установить правила постоплаты парковок и решить их судьбу.

В конце февраля Правительство РФ поддержало такую систему за удобство для автовладельцев. Премьер Михаил Мишустин тогда заявил о скором внесении законопроекта в Госдуму.​

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ разрабатывает общероссийский закон о постоплате. В городе уже создали проект, который упростит оплату: водителям дадут сутки на исправление ошибок без штрафов.

Автор:
Юлия Аликова
