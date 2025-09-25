Мишустин утвердил: когда и сколько будут длиться выходные в 2026 году

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
Главная новость — длительные новогодние каникулы.
С 31 декабря по 11 января
Понедельник 31 декабря 2025 года и вторник 3 и 4 января 2026 года (выпадающие на выходные) были перенесены на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря 2025 года.
Таким образом, россиян ждут 12 дней отдыха с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Другие длинные выходные:
21-23 февраля (3 дня)
7-9 марта (3 дня)
1-3 мая и 9-11 мая (по 3 дня)
12-14 июня (3 дня)
4 ноября (1 день)
31 декабря (1 день)