Мишустин утвердил: когда и сколько будут длиться выходные в 2026 году
Мишустин утвердил: когда и сколько будут длиться выходные в 2026 году

Опубликовано: 25 сентября 2025 17:30
Новогодние выходные
Мишустин утвердил: когда и сколько будут длиться выходные в 2026 году
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Календарь выходных дней, который порадует россиян.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Главная новость — длительные новогодние каникулы.

С 31 декабря по 11 января

Понедельник 31 декабря 2025 года и вторник 3 и 4 января 2026 года (выпадающие на выходные) были перенесены на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря 2025 года.

Таким образом, россиян ждут 12 дней отдыха с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Другие длинные выходные:

21-23 февраля (3 дня)
7-9 марта (3 дня)
1-3 мая и 9-11 мая (по 3 дня)
12-14 июня (3 дня)
4 ноября (1 день)
31 декабря (1 день)

Автор:
Ксения Пронина
Общество
