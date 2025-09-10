Городовой / Город / История продолжается: Михаил Пиотровский вновь возглавит Эрмитаж
История продолжается: Михаил Пиотровский вновь возглавит Эрмитаж

Опубликовано: 10 сентября 2025 23:33
Михаил Пиотровский
История продолжается: Михаил Пиотровский вновь возглавит Эрмитаж
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Михаил Борисович сменил на посту своего отца и уже более 30 лет руководит музеем.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Михаила Пиотровского на должности генерального директора Государственного Эрмитажа.

Еще пять лет Пиотровский будет руководить музеем, в последний раз он был переназначен в сентябре 2022 года на трехлетний срок.

Кто такой Михаил Пиотровский?

Михаил Пиотровский — человек, без которого сегодня трудно представить Эрмитаж. Он родился в семье выдающихся археологов — его отец возглавлял Эрмитаж с 1964 по 1990 год.

В 1991 году, после смерти отца, Пиотровского пригласили заместителем директора по научной работе в Эрмитаж, а в 1992 году стал генеральным директором музея — и с тех пор не покидает эту должность.

Автор:
Юлия Аликова
Город
