История продолжается: Михаил Пиотровский вновь возглавит Эрмитаж

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении полномочий Михаила Пиотровского на должности генерального директора Государственного Эрмитажа.
Еще пять лет Пиотровский будет руководить музеем, в последний раз он был переназначен в сентябре 2022 года на трехлетний срок.
Кто такой Михаил Пиотровский?
Михаил Пиотровский — человек, без которого сегодня трудно представить Эрмитаж. Он родился в семье выдающихся археологов — его отец возглавлял Эрмитаж с 1964 по 1990 год.
В 1991 году, после смерти отца, Пиотровского пригласили заместителем директора по научной работе в Эрмитаж, а в 1992 году стал генеральным директором музея — и с тех пор не покидает эту должность.