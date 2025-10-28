Печальный финал императрицы: чем запомнилось 28 октября в истории Петербурга

Эти дни, отмеченные как драматическими, так и созидательными моментами, формировали облик и дух города.

28 октября — дата, отмеченная в истории Петербурга целым калейдоскопом событий, от царских уходов и природных катаклизмов до триумфальных открытий и зарождения кинематографа.

Эти страницы истории раскрывают разные грани жизни империи и ее столицы.

1740: Уход императрицы и продолжение петровских идей

В 1740 году, в 21:00, скончалась императрица Анна Иоанновна.

Ее десятилетнее царствование, отмеченное строительством, войнами и расширением границ, сохранило верность идеям Петра Великого.

«Его сподвижники оказывали большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства», — подчеркивается в исторических записях.

Возврат к петровской системе управления, возвращение крепости Азов, контроль над Хотином и Очаковым, возрождение кораблестроения и разгром Крымского ханства — все это стало наследием этого периода.

Императрицу похоронили в Петропавловской крепости, причиной смерти врачи назвали «подагру в соединении с каменной болезнью».

1805: Неожиданный ледостав на Неве

28 октября 1805 года стало рекордным для Невы. В этот день на реке замерз лед, что является «самым ранним ледоставом за все годы наблюдений».

Обычная норма для замерзания реки — от 25 ноября до 5 декабря, что делает это событие поистине исключительным.

1838: Триумфальные ворота как символ побед

В 1838 году в Петербурге состоялось торжественное открытие Московских триумфальных ворот.

Эти величественные сооружения, созданные по проекту архитектора Василия Стасова, были возведены на пересечении Московского шоссе и Лиговского канала.

Они стали памятником побед русских войск в войнах с Персией и Турцией (1826-1829 гг.), а также подавлению польского восстания (1830-1831 гг.).

Николай I сам написал надпись на воротах:

«Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 и 1831 годах».

Чугунные ворота, с двенадцатью колоннами общим весом 450 тонн, впечатляют своими размерами и символическим значением.

1893: Премьера Патетической симфонии и завещание Чайковского

За девять дней до смерти Петра Чайковского, 28 октября 1893 года, в Петербурге состоялась премьера его Патетической симфонии.

Название композитору предложил его брат Модест, а посвящена симфония была любимому племяннику Чайковского — Володе Давыдову.

Сам Петр Ильич считал Шестую симфонию «наилучшей и, в особенности, наиискреннейшей из всех» своих сочинений.

Владимир Давыдов стал главным наследником композитора, получив основную часть авторских прав.

1908: Рождение российского кинематографа

28 октября 1908 года ознаменовалось важным событием в истории искусства — в петербургском театре «Аквариум» состоялась премьера первого художественного фильма в России.

Картина называлась «Понизовая вольница» и была посвящена легенде о Степане Разине.

Фильм, основанный на отрывке из пьесы Василия Гончарова, был снят режиссером Владимиром Ромашковым под музыку Михаила Ипполитова-Иванова.

Шестиминутная лента, съемки которой длились несколько месяцев недалеко от Петербурга, положила начало отечественному кинематографу.