Прощайте, любимые шампуни: почему маркировка грозит дефицитом косметики

Привычные товары на полках магазинов скоро могут претерпеть изменения, и дело не только в возможном дефиците, но и в новых требованиях к их продаже.

С октября текущего года вступают в силу правила, которые затронут каждого — от потребителей зубной пасты до любителей качественной косметики.

Система «Честный знак» становится обязательной для все большего числа товаров, что обещает повысить прозрачность рынка, но также несет в себе определенные последствия.

Борьба с фальсификатом: Новая эра маркировки

Борьба с подделками и некачественной продукцией является одной из приоритетных задач государства.

Система «Честный знак», функционирующая с 2016 года, уже показала свою эффективность в контроле за товарами и отслеживании их пути от производителя до покупателя.

Теперь ее действие распространяется на косметику, средства личной гигиены, бытовую химию и даже некоторые строительные материалы.

С 1 октября обязательная маркировка затрагивает средства для макияжа, уходовые продукты для кожи, а также средства для гигиены полости рта и зубов.

Это означает, что зубная паста, кремы, шампуни, мыло и даже некоторые виды бакалеи не смогут появиться на прилавках без специального цифрового кода.

Такой подход призван защитить потребителей от фальсификата и сделать рынок более прозрачным.

Как работает «Честный знак» для потребителя?

Каждому маркируемому товару присваивается уникальный цифровой код, позволяющий отследить всю цепочку его движения. Покупатель может проверить подлинность продукта с помощью мобильного приложения, отсканировав код на упаковке.

Это особенно важно для косметики и средств личной гигиены, где подделки могут представлять прямую угрозу здоровью.

Товары вне закона: Что исчезнет с полок?

С октября продажа любых немаркированных средств для макияжа, ухода за кожей, зубных паст, а также бытовой химии и некоторых строительных материалов — цемента, гипса, сухих смесей и растворов — оказывается под запретом.

Магазины не только не смогут продавать, но и принимать, отгружать или перевозить такие товары. Нарушение этих правил грозит серьезными штрафами: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч.

Это означает, что привычные бренды, которые не успеют адаптироваться к новым требованиям, могут временно исчезнуть с полок.

Для покупателей это станет сигналом: отсутствие товара в продаже, скорее всего, свидетельствует о том, что производитель не прошел маркировку или не смог подтвердить качество своей продукции.