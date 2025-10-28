Мосты, каналы и Лахта Центр в одиночестве: причины петербургского протеста против новых небоскребов

Инициатива по строительству нового 460-метрового небоскреба на месте бывшей гостиницы «Россия» на Московском проспекте вызвала бурную реакцию в Санкт-Петербурге.

В то время как авторы проекта видят в нем возможность для обновления и обогащения архитектурного облика города, эксперты и градозащитники настроены скептически, поднимая вопросы о целесообразности, законодательных ограничениях и сохранении уникальной небесной линии Петербурга.

Проблемы реализации: охранные зоны и бюрократические преграды

Реализация проекта сталкивается с серьезными препятствиями. Александр Карпов, директор Центра экспертиз ЭКОМ, указывает на то, что предполагаемый участок строительства находится в охранной зоне объектов культурного наследия.

Здесь высота зданий ограничена 40 метрами, и любое отклонение требует длительной и сложной процедуры согласований с Министерством культуры, которая может занять годы.

Эксперт считает подобные инициативы свидетельством недостаточной компетенции их авторов.

Нужен ли городу небоскреб? Сомнения экспертов

Архитектурный критик Мария Элькина выражает сомнение в пользе нового небоскреба для города.

По ее мнению, Петербургу скорее нужны проекты, ориентированные на функциональность, а высотка становится лишь абстрактным символом достижения новой высоты, не решая насущных задач.

Аргументы «За» и «Против»: обновление vs. сохранение

Среди тех, кто поддерживает идею, — театральный режиссер Лев Рахлин. Он видит в проекте возможность обновить облик Московского проспекта, который, по его мнению, не является частью исторического центра, и считает, что такие проекты могут обогатить архитектурное разнообразие Петербурга.

Однако история «Лахта-Центра» служит предостережением.

Строительство этого гиганта, несмотря на его статус самого высокого здания в Европе, было сопряжено с многочисленными трудностями: критикой за нарушение исторического облика, переносом памятников и протестами жителей.

Сохранение небесной линии: битва за исторический силуэт

Градозащитники активно выступают против высотного строительства, опасаясь за сохранность уникальной «небесной линии» Петербурга, введенной в обиход академиком Дмитрием Лихачевым.

Этот термин означает преобладание горизонтальных линий над вертикальными, характерное для города с момента его основания.

Петр I и последующие правители регулировали высотность зданий, и до сих пор Петербург, включенный в список объектов ЮНЕСКО, славится своими панорамами, где с любой крыши в историческом центре виден весь город.

Очередным поводом для активных действий градозащитников стали планы Газпрома построить еще две башни рядом с «Лахта-Центром».

В ноябре градозащитники планируют инициировать референдум против возведения в городе зданий выше 120 метров (исключая инженерные и религиозные сооружения).

Активисты уже выпустили значки с лозунгом «Это вилы!», изображая вилы, зубья которых символизируют три газпромовские башни.

Многие эксперты сходятся во мнении, что вместо гонки за высотой Петербургу стоит сосредоточиться на сохранении своей уникальной архитектурной идентичности, которая и делает его городом с неповторимым обликом и атмосферой.