Другого такого нет: Лебедев назвал самое завораживающее место в России, и оно в Питере

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, известный своим острым взглядом и прямолинейными оценками, неоднократно выражал свое восхищение одной из петербургских достопримечательностей, называя ее поистине уникальной.

«У нас в России все почему-то думают, что Москва — единственная золотая жила, столица мира и лучший город на земле. Это действительно великолепный, удобный и комфортный город, но Питер особо не уступает», — отметил Лебедев.

Он подчеркнул, что его сердце с детства покорил мост через Зимнюю канавку.

«Лебединая песнь» невесомости: мост, который завораживает

В своем Telegram-канале Лебедев поделился тем, что именно на этом мосту, посреди абсолютно плоского ландшафта Петербурга, существует особая точка.

Проезжая по ней на скорости, машину подбрасывает таким образом, что можно испытать секундное, захватывающее дух чувство невесомости.

Этот эффект, по словам дизайнера, настолько поразил его, что он назвал этот мост лучшим местом, не встречая ничего подобного ни в одном другом городе России.

Петербургские чудеса: инженерная мысль, дарящая эмоции

Признание Лебедева вызвало живой интерес и активные обсуждения среди петербуржцев. Многие согласились с его наблюдением, подчеркнув, что этот мост действительно дарит необычные ощущения.

Заявление дизайнера стало еще одним штрихом к образу Петербурга — города, где даже самые обыденные, казалось бы, инженерные сооружения, такие как мосты, способны дарить неожиданные эмоции и подчеркивать уникальность Северной столицы.

Это напоминает о том, что истинная магия Петербурга часто кроется в деталях, которые раскрываются только тем, кто готов остановиться и почувствовать.