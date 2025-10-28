Погода 28 октября в Петербурге без синоптиков: народные приметы, льняные заботы и житие Евфимия Солунского

Двадцать восьмого октября жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вспоминают преподобного Евфимия Солунского. Памятная дата для верующих совпадает с окончанием осенних работ и подготовкой к приходу холодов на северо-западе страны.

Уже долгие годы этот день связан с традициями наблюдения за осенней погодой и последними хлопотами по хозяйству.

В православной традиции Евфимий Солунский – уважаемый святой, почитаемый во многих храмах города. Родившись в 824 году, он еще в юности ушел в монастырь, затем стал жить на Афоне, был известен своим подвигом столпничества в Салониках и восстановлением монастырских обителей.

Его жизненный путь для жителей Ленинградской области становится примером стойкости и терпения, что особенно важно в период приближения зимы.

В народных обычаях северо-запада России этот день считался рубежом, когда завершали все основные полевые занятия. Существовало народное поверье: именно Евфимий «холодом корни деревьев и трав с землей смыкает», что ярко описывает наступление холодов и увядание растительности в эти дни.

Крестьяне в окрестностях Санкт-Петербурга активно занимались заготовкой льна. В эти дни лен обрабатывали: его трепали, сортировали, а то, что оставалось после работы, шло на верёвки, использовавшиеся для утепления изб.

Такой способ поддержания тепла был крайне важен в условиях долгой и суровой зимы этого края.

Особую ценность имела качественно подготовленная кудель, ведь именно она становилась основой для домашнего ткачества. Народные наблюдения за природой и климатом по-прежнему интересуют жителей и сейчас.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что с начала ноября в Петербург придет похолодание.