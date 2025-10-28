Городовой / Общество / Цветочная тревога: в Петербурге в партиях гвоздик, эустом и хризантем нашли опасных насекомых
Цветочная тревога: в Петербурге в партиях гвоздик, эустом и хризантем нашли опасных насекомых

Опубликовано: 28 октября 2025 13:15
Цветочная тревога: в Петербурге в партиях гвоздик, эустом и хризантем нашли опасных насекомых
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Собственник принял решение уничтожить 800 цветов.

На временном складе в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора выявили опасных вредителей в нескольких партиях цветов. По информации пресс-службы, растения поступили из Латвии и предназначались для цветочных магазинов города.

Среди задержанной продукции оказались гвоздики из Колумбии, а также хризантемы и эустомы, прибывшие из Нидерландов.

Во время проведения обязательного карантинного контроля в этих цветах были обнаружены насекомые. Экспертиза показала, что цветочный трипс был найден в гвоздиках и хризантемах, а табачная белокрылка — в эустомах.

Оба вредителя входят в список карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Выпуск 200 штук гвоздик, 200 эустом, 400 хризантем был приостановлен.

По решению владельцев вся эта продукция подлежит уничтожению.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза ввели запрет на поставки в Россию отдельных видов растений и их частей. В перечень попали даже такие товары, как мох, трава и ветки.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
