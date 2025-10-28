Цветочная тревога: в Петербурге в партиях гвоздик, эустом и хризантем нашли опасных насекомых

На временном складе в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора выявили опасных вредителей в нескольких партиях цветов. По информации пресс-службы, растения поступили из Латвии и предназначались для цветочных магазинов города.
Среди задержанной продукции оказались гвоздики из Колумбии, а также хризантемы и эустомы, прибывшие из Нидерландов.
Во время проведения обязательного карантинного контроля в этих цветах были обнаружены насекомые. Экспертиза показала, что цветочный трипс был найден в гвоздиках и хризантемах, а табачная белокрылка — в эустомах.
Оба вредителя входят в список карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Выпуск 200 штук гвоздик, 200 эустом, 400 хризантем был приостановлен.
По решению владельцев вся эта продукция подлежит уничтожению.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза ввели запрет на поставки в Россию отдельных видов растений и их частей. В перечень попали даже такие товары, как мох, трава и ветки.