Двухэтажные поезда набирают высоту: в России за год спрос вырос на 8%

За первые десять месяцев текущего года двухэтажные составы перевезли свыше 11,8 миллиона человек. Это превышает результат аналогичного периода прошлого года на 8,1%.
В РЖД отметили, что доля таких поездов в структуре всех пассажирских перевозок сейчас приближается к 14%.
Наиболее востребованными маршрутами остаются направления между Москвой и Петербургом, Москвой и Брянском, а также поездка из Москвы до Воронежа. Рост популярности объясняют увеличением количества современных вагонов и расширением перечня маршрутов, где они задействованы.
В ноябре к текущим рейсам добавятся двухэтажные составы на линиях Брянск — Петербург (поезд № 140/139) и Белгород — Петербург (поезд № 82/81).
С учетом новых маршрутов, по всей сети компании будет курсировать 41 пара двухэтажных поездов по 28 разным направлениям. За этот год вагонный парк пополнился 95 новыми двухэтажными вагонами; всего сейчас на РЖД их насчитывается 1174.
Ранее сообщалось, что РЖД перечислила в бюджеты Петербурга и Ленинградской области около 7 миллиардов рублей налоговых поступлений.