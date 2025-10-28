Городовой / Общество / Двухэтажные поезда набирают высоту: в России за год спрос вырос на 8%
Двухэтажные поезда набирают высоту: в России за год спрос вырос на 8%

Опубликовано: 28 октября 2025 13:30
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Направление Москва — Петербург оказалось одним из трёх самых востребованных среди пассажиров.

За первые десять месяцев текущего года двухэтажные составы перевезли свыше 11,8 миллиона человек. Это превышает результат аналогичного периода прошлого года на 8,1%.

В РЖД отметили, что доля таких поездов в структуре всех пассажирских перевозок сейчас приближается к 14%.

Наиболее востребованными маршрутами остаются направления между Москвой и Петербургом, Москвой и Брянском, а также поездка из Москвы до Воронежа. Рост популярности объясняют увеличением количества современных вагонов и расширением перечня маршрутов, где они задействованы.

В ноябре к текущим рейсам добавятся двухэтажные составы на линиях Брянск — Петербург (поезд № 140/139) и Белгород — Петербург (поезд № 82/81).

С учетом новых маршрутов, по всей сети компании будет курсировать 41 пара двухэтажных поездов по 28 разным направлениям. За этот год вагонный парк пополнился 95 новыми двухэтажными вагонами; всего сейчас на РЖД их насчитывается 1174.

Ранее сообщалось, что РЖД перечислила в бюджеты Петербурга и Ленинградской области около 7 миллиардов рублей налоговых поступлений.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
