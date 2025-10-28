«Юго-Западная» прямо сейчас: петербуржцам показали станцию метро, которую должны открыть к концу года

Жителям Северной столицы представили новые фотографии станции метро «Юго-Западная», возводимой на коричневой ветке. Подборку снимков опубликовал один из городских строительных каналов в популярной социальной сети.
На опубликованных кадрах заметны детали центрального зала, а также платформы, оснащённые специальными дверями для безопасности пассажиров.
Власти города планируют открыть эту станцию до конца нынешнего года. Недавно сообщалось, что на «Юго-Западной» были введены в строй вентиляционные шахты в тоннелях.