Сейчас ее называют Фонтанкой: в прошлом река Петербурга носила позорное название

Фонтанка — одна из знаковых рек Санкт-Петербурга, чье название давно стало привычным. Однако, ее история куда более многогранна, чем может показаться.

За несколько столетий река сменила несколько имен, пройдя путь от «Безымянного ерика» и «Голодуши» до величественной Фонтанки.

«Голодуша» и «Фонтанная»: Два лица одной реки, отражающие историю Петербурга

Одно из старинных названий реки — «Голодуша», встречающееся в писцовых книгах XVI века. Точное происхождение имени неизвестно, но есть версия, связанная со словом «голодуша», означающим «скудость в пище» по Далю.

В те времена Фонтанка была заболоченной, грязной и бедной на живность рекой.

Как рассказывают экскурсоводы, в такой реке сложно было найти пропитание, что, вероятно, и стало причиной ее прежнего имени. Сейчас трудно поверить, что эта живописная река когда-то ассоциировалась с бедностью.

«Безымянный ерик» с «паровой машиной»: Рождение имени Фонтанки — история одного переименования

Современное название река получила благодаря фонтанам Летнего сада. В начале XVIII века вода для них подавалась именно из Фонтанной речки. Постепенно название сократилось до привычной нам Фонтанки.

Одни считают, что река получила имя, благодаря трубам, пролегающим через реку, по которым доставлялась вода из Лиговского канала в фонтаны Летнего сада. Но есть и другая версия.

Как поясняют историки, вместо того, чтобы строить еще один новый канал, было решено брать воду при помощи паровой машины из Безымянного Ерика. И в 1737 г. реке официально присвоили это название «Фонтанная» река. Немного позже — «Фонтанка».

Таким образом, именно необходимость обеспечить водой фонтаны Летнего сада привела к переименованию Безымянного Ерика.

История названий Фонтанки — яркое напоминание о том, как сильно Петербург менялся за века, преображая даже те водные артерии, которые когда-то носили «срамные» имена.