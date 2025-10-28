33 — официально, но это ложь: сколько островов на самом деле скрывает Петербург

Санкт-Петербург — это не просто город, раскинувшийся на берегах Невы, а настоящий архипелаг. Официальный реестр насчитывает 33 острова.
Однако в этот реестр не входят объекты Кронштадтского архипелага — а это ещё несколько фортов, поэтому по факту островов свыше сорока.
Каждый остров — это своя уникальная история и неповторимый облик.
От Заячьего до Котлина: острова с разным характером
Начавшуюся с Заячьего острова, где возвышается Петропавловская крепость, усыпальница Романовых и Монетный двор, история города получила свое развитие на других землях.
Васильевский остров, например, стал символом петербургской культуры, прославленный в литературе и архитектуре. Острова разнятся и размерами: от гигантского Безымянного площадью 16,2 км² до крошечного Серного, всего 0,03 км².
Несмотря на масштабы, каждый из них играет свою роль в жизни мегаполиса.
Мосты и архитектура: стирание границ
В центре города острова настолько тесно переплетены благодаря развитой сети мостов, что их границы порой стираются.
Синий мост на Исаакиевской площади, рекордный по ширине в 97 метров, больше напоминает широкую часть набережной, чем традиционную переправу.
Романтика и спорт: разные острова — разные жизни
Острова Петербурга предлагают самые разнообразные возможности для отдыха. Елагин остров манит обширным парком, идеальным для спокойных прогулок.
Крестовский же остров стал центром спортивных достижений и развлечений, где располагаются футбольная «Газпром-арена», яхт-клубы и парк аттракционов.
Закрытые острова
В Санкт-Петербурге есть острова, которые долгое время были закрыты для посещения. К ним относятся Канонерский и Матисов острова.
Также есть Серный остров — единственный в городе частный остров. Находится в Василеостровском районе, к северу от острова Декабристов и ниже от Тучкова моста по течению Малой Невы.
Остров Котлин: крепость и защита
Остров Котлин, где находится город-крепость Кронштадт, занимает особое место. Его форты и защитные дамбы напоминают о героической морской истории и важности обороны.
Сегодня дамба Котлина играет ключевую роль в защите Петербурга от разрушительных наводнений.
Острова как символ борьбы с водой
История петербургских островов — это также летопись упорной борьбы человека с водной стихией.
Прорытые в XVIII веке каналы осушали болота, но частые наводнения служат вечным напоминанием о том, что Невская дельта — территория, требующая постоянного внимания и уважения.
Посещение петербургских островов — это возможность увидеть город под новым, неожиданным углом, ощутить дух прошлого и насладиться уникальной природой, гармонично вписанной в сердце мегаполиса.