33 — официально, но это ложь: сколько островов на самом деле скрывает Петербург

Санкт-Петербург — это не просто город, раскинувшийся на берегах Невы, а настоящий архипелаг. Официальный реестр насчитывает 33 острова.

Однако в этот реестр не входят объекты Кронштадтского архипелага — а это ещё несколько фортов, поэтому по факту островов свыше сорока.

Каждый остров — это своя уникальная история и неповторимый облик.

От Заячьего до Котлина: острова с разным характером

Начавшуюся с Заячьего острова, где возвышается Петропавловская крепость, усыпальница Романовых и Монетный двор, история города получила свое развитие на других землях.

Васильевский остров, например, стал символом петербургской культуры, прославленный в литературе и архитектуре. Острова разнятся и размерами: от гигантского Безымянного площадью 16,2 км² до крошечного Серного, всего 0,03 км².

Несмотря на масштабы, каждый из них играет свою роль в жизни мегаполиса.

Мосты и архитектура: стирание границ

В центре города острова настолько тесно переплетены благодаря развитой сети мостов, что их границы порой стираются.

Синий мост на Исаакиевской площади, рекордный по ширине в 97 метров, больше напоминает широкую часть набережной, чем традиционную переправу.

Романтика и спорт: разные острова — разные жизни

Острова Петербурга предлагают самые разнообразные возможности для отдыха. Елагин остров манит обширным парком, идеальным для спокойных прогулок.

Крестовский же остров стал центром спортивных достижений и развлечений, где располагаются футбольная «Газпром-арена», яхт-клубы и парк аттракционов.

Закрытые острова

В Санкт-Петербурге есть острова, которые долгое время были закрыты для посещения. К ним относятся Канонерский и Матисов острова.

Также есть Серный остров — единственный в городе частный остров. Находится в Василеостровском районе, к северу от острова Декабристов и ниже от Тучкова моста по течению Малой Невы.

Остров Котлин: крепость и защита

Остров Котлин, где находится город-крепость Кронштадт, занимает особое место. Его форты и защитные дамбы напоминают о героической морской истории и важности обороны.

Сегодня дамба Котлина играет ключевую роль в защите Петербурга от разрушительных наводнений.

Острова как символ борьбы с водой

История петербургских островов — это также летопись упорной борьбы человека с водной стихией.

Прорытые в XVIII веке каналы осушали болота, но частые наводнения служат вечным напоминанием о том, что Невская дельта — территория, требующая постоянного внимания и уважения.

Посещение петербургских островов — это возможность увидеть город под новым, неожиданным углом, ощутить дух прошлого и насладиться уникальной природой, гармонично вписанной в сердце мегаполиса.