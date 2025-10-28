Ладожский без стоянки: петербуржцев предупредили о закрытой парковке

С 24 октября для автомобилистов и пешеходов у Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге действуют новые ограничения. Автомобильная стоянка рядом с вокзалом временно недоступна, а также полностью закрыт проход со стороны Зольной улицы. Причиной таких изменений названы технические работы.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. Пассажиры поездов, приезжающие или отбывающие с Ладожского вокзала, теперь могут попасть к станции метро «Ладожская» и остановкам городского транспорта только через проходы, расположенные со стороны метро и торгового центра.
Для доступа используются специальные спуски и пандусы. Открытый проход осуществляется исключительно с указанных направлений.
Ограничения коснулись не только этого района. Ранее информировали, что в городе планируется частично перекрыть движение для транспорта еще в четырех районах: Невском, Петроградском, Приморском и Фрунзенском.