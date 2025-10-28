Городовой / Общество / «Прижало» в магазине? В каждом «Магните» или «Пятерочке» Петербурга есть секретный туалет
«Прижало» в магазине? В каждом «Магните» или «Пятерочке» Петербурга есть секретный туалет

Опубликовано: 28 октября 2025 10:56
уборная арт
Фото: Городовой.ру

Без подсказки его не найти.

Большинство петербуржцев даже не догадывается: в «Пятёрочке», «Магните», «Перекрёстке», «Ленте», «О’Кее» и других сетях по закону обязан быть туалет для посетителей.

Он есть почти в каждом магазине, но увидеть его просто так невозможно — вход обычно скрыт за служебными дверями, складскими коридорами или техпомещениями.

Почему туалет обязателен в каждом супермаркете

Ситуация изменилась после обновления санитарных правил в 2021 году. По СанПиН 2.1.3684-21 у торговых точек, где покупатели проводят длительное время, должна быть оборудована доступная уборная. Раньше туда допускали только детей, беременных и пожилых, теперь — всех без исключения.

Супермаркеты формально этот пункт выполняют, но туалеты почти всегда находятся в глубине служебной зоны — открыты они только «по запросу». Табличек нет, двери маскируются под склад или техкомнату, чтобы поток покупателей не шёл туда сам.

Как на самом деле попасть в туалет супермаркета

Единственный рабочий способ — обратиться к сотруднику. Отказать не имеют права: нормы прямо обязывают предоставить доступ. Иногда покупателя сопровождают внутрь — это нормально, поскольку вход может быть расположен рядом с подсобками и зонами хранения.

В некоторых магазинах туалет закрыт на ключ, который хранится у администратора или кассира. Попросить его — тоже ваше законное право, даже если вы ничего не приобретете.

Формально Петербург давно перешёл на стандарты цивилизованной торговли, но только теперь всё больше людей узнают: если приспичило — туалет есть всегда, просто приходится знать, куда идти.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
