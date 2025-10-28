Городовой / Общество / От 5 до 13 тысяч рублей в сутки: сколько зарабатывают петербургские курьеры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Другого такого нет: Лебедев назвал самое завораживающее место в России, и оно в Питере Город
4:0 в пользу Питера: чем петербуржцы реально лучше москвичей Общество
Котлеты, компот и стук колес: гастрономическое путешествие в вагон-ресторан 70-х Общество
Ладожский без стоянки: петербуржцев предупредили о закрытой парковке Общество
Слова, по которым вычисляют приезжих: для коренных петербуржцев — табу Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

От 5 до 13 тысяч рублей в сутки: сколько зарабатывают петербургские курьеры

Опубликовано: 28 октября 2025 08:30
От 5 до 13 тысяч рублей в сутки: сколько зарабатывают петербургские курьеры
От 5 до 13 тысяч рублей в сутки: сколько зарабатывают петербургские курьеры
Городовой ру

Средний ежедневный доход курьеров в Москве достиг 20,5 тысячи рублей, что является самым высоким показателем среди регионов России.

Курьеры в российской столице получают наибольший заработок в своей сфере по стране. В Москве суточный доход представителей этой профессии составил 20 500 рублей. Это максимальный показатель среди всех регионов.

Такие данные приводит платформа, специализирующаяся на автоматизации работы с самозанятыми «Консоль», сообщает ТАСС.

Средний месячный доход курьера в России сегодня составляет 48 354 рубля. В столице сумма заработка превышает аналогичные показатели Петербурга более чем в четыре раза.

За последний год количество курьеров в Петербурге увеличилось на 268%. Здесь средний дневной доход курьера составляет от 5 000 до 13 000 рублей.

Третью позицию по числу работников этой профессии занимает Екатеринбург: их средний доход за месяц равен примерно 48 000 рублей.

В Северной столице отмечены самые высокие темпы роста оплаты труда в сфере доставок за третий квартал 2025 года.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью