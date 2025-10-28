От 5 до 13 тысяч рублей в сутки: сколько зарабатывают петербургские курьеры

Курьеры в российской столице получают наибольший заработок в своей сфере по стране. В Москве суточный доход представителей этой профессии составил 20 500 рублей. Это максимальный показатель среди всех регионов.
Такие данные приводит платформа, специализирующаяся на автоматизации работы с самозанятыми «Консоль», сообщает ТАСС.
Средний месячный доход курьера в России сегодня составляет 48 354 рубля. В столице сумма заработка превышает аналогичные показатели Петербурга более чем в четыре раза.
За последний год количество курьеров в Петербурге увеличилось на 268%. Здесь средний дневной доход курьера составляет от 5 000 до 13 000 рублей.
Третью позицию по числу работников этой профессии занимает Екатеринбург: их средний доход за месяц равен примерно 48 000 рублей.
В Северной столице отмечены самые высокие темпы роста оплаты труда в сфере доставок за третий квартал 2025 года.