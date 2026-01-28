Мишустин дал Росимуществу 4 месяца на передачу 100% акций "Ленфильма" Петербургу

Правительство РФ распорядилось передать городу Санкт-Петербургу 100% акций киностудии «Ленфильм», которыми владеет Росимущество, в течение четырех месяцев.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе указано, что ведомство обязано в установленные сроки передать все акции «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Петербурга во исполнение указа президента от 2 декабря 2025 года №879.

Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии городу, установив тогда шестимесячный срок. Идею поддержали министр культуры Ольга Любимова и губернатор Александр Беглов.

Беглов в декабре отметил, что власти Петербурга уже готовят план развития студии для усиления ее производственных возможностей. О

