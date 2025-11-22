Городовой / Город / Сюрприз для абитуриентов: правительство утвердило список специальностей, где сократят «коммерцию»
Сюрприз для абитуриентов: правительство утвердило список специальностей, где сократят «коммерцию»

Опубликовано: 22 ноября 2025 17:04
Список включает направления подготовки, среди которых «Нефтегазовое дело», «Психология», «Экономика» и ряд других специальностей.

Правительство России утвердило новые ограничения на количество платных мест в высших учебных заведениях в определённых направлениях. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин; документ размещён на официальном портале нормативных актов.

Перечень специальностей, для которых вводятся лимиты, насчитывает около сорока программ бакалавриата и специалитета. В него включены такие области, как «Психология», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление», «Филология», а также такие профили, как «Журналистика», «Телерадиовещание», «Нефтегазовое дело», «Стоматология», «Правоохранительная деятельность», «Таможенное дело».

Реализовать ввод новых ограничений предстоит Министерству науки и высшего образования совместно с межведомственным органом; окончательное решение, согласно поручению, должно быть принято к концу этого года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
