Бабушкин сундук лайфхаков: неожиданные советы из СССР, которые работают до сих пор

Мудрость, накопленная нашими предками в эпоху СССР, когда ресурсы были ограничены, а находчивость ценилась особенно высоко, не потеряла своей актуальности и сегодня.
Многие хитрости и практические советы, которыми пользовались наши родители и бабушки с дедушками, продолжают удивлять своей простотой и эффективностью.
Носок в пылесосе: находка для рассеянных
Как пишет канал "Лайфхаки от Нечетова", в Советском Союзе вещи не выбрасывали просто так, а находили им новое применение.
Например, одинокий носок превращался в полезный инструмент: его надевали на конец шланга пылесоса, чтобы извлечь мелкие предметы из-под дивана или шкафа.
Благодаря этому лайфхаку найденные вещи не попадали внутрь пылесоса, а задерживались на носке.
Яичная скорлупа: секрет чистого термоса
Для очистки термоса использовали простой метод: внутрь засыпали раздробленную яичную скорлупу, добавляли немного уксуса, закрывали и встряхивали.
Через несколько часов термос промывали водой — все загрязнения исчезали без следа.
Лавровый лист: защита от жучков
Чтобы защитить крупу от насекомых, в каждую емкость добавляли лавровый лист.
Аромат этой пряности отпугивал вредителей.
Подпаленный лавровый лист также можно использовать как средство от комаров.
Мука или присыпка: сухой шампунь по-советски
Чтобы придать волосам свежий вид, на корни наносили немного муки или детской присыпки, взбивали волосы руками и тщательно вычесывали остатки.
Для брюнеток вместо муки можно использовать корицу.
Сухари для мясорубки: заточка ножей
Для заточки ножей мясорубки через нее несколько раз пропускали сухари. Чем тверже сухари, тем быстрее и лучше эффект.
Газеты и ткань: бигуди своими руками
Для создания прически использовали полоски ткани, обернутые газетой, на которые накручивали влажные волосы и оставляли на ночь.
Для фиксации волосы слегка сбрызгивали сладкой водой.
«В Союзе подход к красоте был гораздо более экономным: покупка бигуди или лака для волос не считалась необходимостью, так как можно было легко обойтись тем, что есть под рукой», — именно так можно охарактеризовать подход к бытовым вопросам советских хозяек.