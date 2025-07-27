Бабушкин сундук лайфхаков: неожиданные советы из СССР, которые работают до сих пор

Мудрость, накопленная нашими предками в эпоху СССР, когда ресурсы были ограничены, а находчивость ценилась особенно высоко, не потеряла своей актуальности и сегодня.

Многие хитрости и практические советы, которыми пользовались наши родители и бабушки с дедушками, продолжают удивлять своей простотой и эффективностью.

Носок в пылесосе: находка для рассеянных

Как пишет канал "Лайфхаки от Нечетова", в Советском Союзе вещи не выбрасывали просто так, а находили им новое применение.

Например, одинокий носок превращался в полезный инструмент: его надевали на конец шланга пылесоса, чтобы извлечь мелкие предметы из-под дивана или шкафа.

Благодаря этому лайфхаку найденные вещи не попадали внутрь пылесоса, а задерживались на носке.

Яичная скорлупа: секрет чистого термоса

Для очистки термоса использовали простой метод: внутрь засыпали раздробленную яичную скорлупу, добавляли немного уксуса, закрывали и встряхивали.

Через несколько часов термос промывали водой — все загрязнения исчезали без следа.

Лавровый лист: защита от жучков

Чтобы защитить крупу от насекомых, в каждую емкость добавляли лавровый лист.

Аромат этой пряности отпугивал вредителей.

Подпаленный лавровый лист также можно использовать как средство от комаров.

Мука или присыпка: сухой шампунь по-советски

Чтобы придать волосам свежий вид, на корни наносили немного муки или детской присыпки, взбивали волосы руками и тщательно вычесывали остатки.

Для брюнеток вместо муки можно использовать корицу.

Сухари для мясорубки: заточка ножей

Для заточки ножей мясорубки через нее несколько раз пропускали сухари. Чем тверже сухари, тем быстрее и лучше эффект.

Газеты и ткань: бигуди своими руками

Для создания прически использовали полоски ткани, обернутые газетой, на которые накручивали влажные волосы и оставляли на ночь.

Для фиксации волосы слегка сбрызгивали сладкой водой.