Белорусская намазка с салом: 4 продукта в блендер – и кулинарный шедевр готов уже через 10 минут

Паштеты для хлеба или крекеров представляют собой превосходные закуски, которые готовятся оперативно с использованием минимального количества ингредиентов. Предлагаем вашему вниманию популярное блюдо белорусской кухни. Данный паштет часто присутствует на семейных торжествах и фуршетах.
Ингредиенты:
- Соленое или копченое свиное сало – 300 грамм;
- Чеснок – 1 головка;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Черный перец – ¼ чайной ложки.
1. Сало необходимо зачистить от шкурки и промокнуть бумажными полотенцами для удаления излишних специй. Нарезать небольшими брусочками.
2. Зубчики чеснока очистить, загрузить в чашу блендера. Добавить сало и перемолоть ингредиенты до получения однородной массы.
3. Добавить соль и черный перец. Подавать паштет можно как с черным, так и с белым хлебом. Бутерброды по желанию можно украсить веточками зелени или кольцами репчатого лука.
