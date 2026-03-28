Белорусская намазка с салом: 4 продукта в блендер – и кулинарный шедевр готов уже через 10 минут

Опубликовано: 28 марта 2026 02:43
Нежная намазка за считаные минуты

Паштеты для хлеба или крекеров представляют собой превосходные закуски, которые готовятся оперативно с использованием минимального количества ингредиентов. Предлагаем вашему вниманию популярное блюдо белорусской кухни. Данный паштет часто присутствует на семейных торжествах и фуршетах.

Ингредиенты:

  • Соленое или копченое свиное сало – 300 грамм;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Соль – 1 чайная ложка;
  • Черный перец – ¼ чайной ложки.

1. Сало необходимо зачистить от шкурки и промокнуть бумажными полотенцами для удаления излишних специй. Нарезать небольшими брусочками.

2. Зубчики чеснока очистить, загрузить в чашу блендера. Добавить сало и перемолоть ингредиенты до получения однородной массы.

3. Добавить соль и черный перец. Подавать паштет можно как с черным, так и с белым хлебом. Бутерброды по желанию можно украсить веточками зелени или кольцами репчатого лука.

Ранее мы рассказали, как сделать нежный паштет из курицы.

