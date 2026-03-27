Осталась курица в холодильнике: сделайте кремовую намазку за считаные минуты – муж будет ноги целовать

Опубликовано: 27 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Рецепт нежной и сытной намазки

Существует множество вариаций паштетов, которые могут быть поданы как в свежеприготовленном, так и в запеченном виде. Эта намазка для бутербродов готовится из ингредиентов, которые смешиваются и наносятся на ломтики свежего или слегка поджаренного хлеба. Аппетитные сэндвичи с таким паштетом станут превосходным началом дня.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 250 гр;
  • морковь — 80 гр;
  • лук — 60 гр;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • растительное масло — 15 гр;
  • соль — 2 гр;
  • черный перец — по вкусу.

1. Отварите куриную грудку и морковь в подсоленной воде. Охладите продукты.

2. Очищенный лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

3. Измельчите лук, курицу и морковь в блендере до однородной консистенции.

4. Смешайте полученную пасту со сливочным маслом, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте.

Ранее мы рассказали, как приготовить твевенный суп с имбирем.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
