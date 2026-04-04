Не отходы, а лучшее лекарство: 2 горсти в ведро - и фитофтора исчезнет, а урожай томатов вырастет до 15 кг с куста

Фитофтора - это опасная болезнь томатов. Она может погубить все кусты на грядке. Особенно велик риск заражения в дождливое лето. Во влажной среде грибок размножается быстрее всего.
Поэтому важно начать лечение при первых же признаках. Только так можно спасти урожай, отмечает агроном Ксения Давыдова.
Как понять, что томаты заболели фитофторозом:
- на листьях и стеблях появляются коричневые пятна;
- листья засыхают;
- на самих помидорах видны темные пятна;
- плоды начинают неприятно пахнуть.
"На ранних стадиях болезнь можно остановить народными средствами", - передает специалист.
Возьмите две горсти луковой шелухи. Залейте их ведром воды. Оставьте в темном месте на сутки. Утром процедите настой через марлю или сито. Перелейте его в лейку и полейте томаты под корень.
Через 10 дней процедуру лучше повторить. Это закрепит результат. В луковой шелухе содержатся фитонциды и антисептики. Они подавляют бактерии и уничтожают грибок.
"Уже через две недели кусты станут заметно здоровее. Листья снова позеленеют. Плоды станут упругими. А стебли - крепкими и сильными", - сообщила Ксения.
