Вытеснят сорняки и привлекут пчел: растения-коврики для благоухающего сада - полный список

Растения, которые украсят сад и приманят полезных насекомых

Многие садоводы жалуются на сорняки и тратят кучу сил на прополку, даже не подозревая, что в саду могут быть союзники. Некоторые красивые растения сами отлично глушат бурьян, а заодно привлекают пчел и шмелей - главных опылителей.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о полезных «ковриках», которые станут надежными помощниками в каждом саду.

Иберис вечнозеленый - аккуратный многолетник, который закрывает землю плотной подушкой. Лапчатка (желтая) почти не требует ухода, цветет все лето. Другие виды капризнее, но тоже хороши и в компании, и в одиночку. Мазус ползучий - отличный выбор для новичков. Быстро разрастается, выдерживает, если по нему ходят, и укрепляет склоны, где почва может осыпаться. Горянка - ценный медонос, хотя выглядит скромно. Ясменник душистый любит сырость и тень - там, где кроме сорняков ничего не живет. Только в сильную жару его нужно поливать. Барвинок вариегатный - красивая пестрая форма обычного барвинка. Но будьте осторожны: он слишком агрессивен. Сажайте там, где не жалко, иначе потом будете бороться с ним как с сорняком. Флокс шиловидный - всеобщий любимец. В мае–июне он похож на облако из цветов. После цветения обрезайте отцветшие побеги - так куст станет пышнее и на следующий год выдаст еще больше бутонов. Живучка ползучая - имя говорит само за себя. Выживает везде и со временем вытесняет любые сорняки. Бывают пестрые сорта, их лучше сажать на солнце, чтобы узор на листьях был ярче.

"Эти растения вытесняют не только сорняки, но и культурные цветы им тоже не помеха. Поэтому сажайте их на второстепенных участках, где ничего ценного не растет", - отметила агроном.

