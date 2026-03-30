Не обрезайте их осенью - иначе потеряете растения навсегда: список из 11 видов

Осенью многие садоводы берутся за секатор: хочется привести сад в порядок перед зимой. Но не все растения можно обрезать в это время - иначе весной они могут не проснуться. Об этом рассказала агроном Ксения Давыдова.

Почему осенняя обрезка бывает опасна?

Осенью растения запасают питательные вещества. Если срезать побеги слишком рано, растение потеряет часть запасов. К тому же на холоде срезы заживают медленно и могут заразиться грибком. А заморозки способны повредить ослабленные места.

Какие растения лучше не трогать осенью?

Розы - после обрезки дают новые почки, которые гибнут от мороза. Гортензия крупнолистная - бутоны формируются на старых побегах. Сирень - почки закладываются летом, обрезка лишает цветов. Вишня, черешня, слива - срезы долго заживают и могут загнить. Виноград - сильная обрезка повышает риск подмерзания. Пионы - зеленые листья кормят корневище. Лаванда - хрупкие побеги чувствительны к холоду. Рододендроны - зимуют с листьями, через них получают питание. Камелии (на юге) - осенью формируют бутоны. Магнолия - срезы зимой подмерзают. Клематисы (некоторые сорта) - цветут на прошлогодних побегах.

Что делать вместо обрезки?

Уберите опавшие и больные листья, подкормите растения фосфором и калием, замульчируйте приствольные круги и укройте нежные побеги лапником или агроволокном.

"Не срезайте всю зеленую листву и не подкармливайте растения азотом - он стимулирует рост, а это опасно в холодное время года"; "Чтобы весной сад радовал здоровьем и цветами, осенью лучше сосредоточиться на правильном уходе, а обрезку отложить до весны", - отметила агроном.

