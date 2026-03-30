Очередь на жильё в Петербурге сокращается, но коммуналки остаются в цене
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Очередь на жильё в Петербурге сокращается, но коммуналки остаются в цене

Опубликовано: 30 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сейчас квартиры получают те, кто встал в очередь на жильё ещё в начале 80-х, в 1982–1983 годах.

По словам вице‑губернатора Санкт‑Петербурга Евгения Разумишкина, в городе значительно сократилось число семей, стоящих в очереди на получение жилья. Об этом сообщает издание «КП‑Петербург» и радио «Комсомольская правда» в программе «Пять углов».

В 2019 году в очереди были зарегистрированы 146 тысяч человек, то сегодня их осталось 54 тысячи, подчеркнул Разумишкин.

По его словам, квартиры сейчас получают те, кто встал в очередь на жильё ещё в начале 1980‑х годов — в 1982–1983 годах.

Городские власти регулярно взаимодействуют с жилищными отделами, чтобы проверять реальную нуждаемость граждан, всё ещё состоящих в списках.

В ближайшие пять лет в Петербурге планируют полностью решить жилищный вопрос для всех, кто остаётся в очереди.

В городе продолжается расселение коммунальных квартир, однако несмотря на это, такие жилища по‑прежнему пользуются спросом: часть петербуржцев не только не спешит покидать коммуналки, но и специально покупает там комнаты для постоянного проживания.

Юлия Аликова
