Вредители в алых мундирах: срочные меры против клопов-солдатиков в саду - без химии и угрозы урожаю

Как защитить сад от ярких вредителей

На любом участке можно встретить не только божьих коровок и колорадских жуков, но и ярких красно-черных жучков. Это клопы-солдатики. С виду они безобидны, но на деле способны навредить растениям.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала, как их распознать, чем они опасны и что делать при нашествии.

Как выглядят и где живут

Солдатика трудно с кем-то перепутать. У него плоское тело длиной до 12 мм, спинка ярко-малиновая с черными пятнами. Окрас напоминает старые мундиры - отсюда и название.

Летать эти клопы не умеют, зато бегают очень быстро. Если взять жучка в руки, он выделит резкий запах - это способ защиты.

"Трогать их не советую: запах сложно отмыть, а у аллергиков может вызвать реакцию", - отметила агроном.



Чем вредят солдатики

Раньше их считали безобидными, но на самом деле это такие же вредители, как тля. Солдатики прокалывают листья и плоды и высасывают соки. Особенно любят молодые побеги, капусту, морковь и даже укроп.

При нехватке еды не брезгуют мертвыми насекомыми. После их «трапезы» листья желтеют, цветы осыпаются, урожай портится.

Размножение

Просыпаются солдатики ранней весной, а в мае самки откладывают яйца. Яйца прячут в коре деревьев, под листьями или в почве.

"Через две недели появляются личинки. Они сразу начинают грызть молодые листья, поэтому важно находить кладки до того, как появится потомство", - сообщила агроном.

Как бороться

Если жучков мало, можно собрать их вручную. Но они быстро убегают, так что действовать нужно ловко.

Народные средства

Луковая шелуха. 100 г шелухи залейте 5 л воды на 2–3 дня. Полученным настоем опрыскивайте растения. Запах отпугивает не только солдатиков, но и тлю. Древесная зола. 200 г золы настаивайте сутки в 10 л воды. Раствор не только защищает, но и подкармливает растения калием. Горчица. 100 г порошка на 10 л воды - эффективно против клопов и гусениц. Мыльный раствор. Хозяйственное мыло (1 брусок на 10 л воды) создает на листьях пленку, мешающую клопам дышать.

"Если народные методы не помогают, используйте инсектициды. Химию применяйте только в крайнем случае и строго по инструкции", - подчеркнула Давыдова.

Профилактика

Лучшая защита - чистота на участке. Осенью убирайте растительный мусор: солдатики зимуют в кучах листьев и старых досках. Трещины в коре деревьев замазывайте садовым варом.

Люпины и люцерну, где часто бывают кладки, скашивайте как можно ниже. Старые пни, в которых селятся целые колонии, выкорчевывайте или обрабатывайте кипятком с содой.

"Игнорировать солдатиков не стоит. Даже десяток клопов может испортить урожай. Чем раньше начать борьбу, тем меньше вреда они нанесут", - подытожила Ксения Давыдова.

