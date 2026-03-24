Как только начал сходить снег, от клещей - обязательно: пару капель на кожу - и паразиты отползут на 3 км, можно даже детям
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Как только начал сходить снег, от клещей - обязательно: пару капель на кожу - и паразиты отползут на 3 км, можно даже детям

Опубликовано: 24 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Названо эффективное средство для защиты от клещей весной 

Весна – прекрасное время для отдыха на природе, но вместе с ее пробуждением активизируются и клещи. Эти мелкие паразиты могут испортить долгожданные прогулки и даже стать причиной серьезных заболеваний как у людей, так и четвероногих друзей. Поэтому к встрече с ними стоит отнестись со всей серьезностью. К счастью, есть проверенное средство, которое поможет отпугнуть кровососов, считает эксперт канала "Хозяюшка".

Дело в том, что муравьи - природные враги клещей и их запах вызывает у паразитов инстинктивное желание держаться подальше. Этим можно воспользоваться, применив муравьиную кислоту.

Как использовать препарат

Для этого в аптеке следует приобрести готовый раствор муравьиной кислоты. Его эксперт рекомендует развести водой в пропорции 1:3. Полученным составом перед прогулкой обработайте открытые участки тела (кроме лица), а также одежду и обувь перед выходом на природу. Даже самые голодные клещи, почувствовав запах муравьиной кислоты, предпочтут найти другое место для своих "приключений".

"Зачем покупать магазинные спреи, когда можно прибегнуть к более безопасным средствам? Муравьиная кислота - одна из таких. Использовать ее просто. При этом жидкость работает эффективно. Применяю ее и перед прогулками, и перед выходом в огород", - поделилась Валентина из Мурома.

Ранее портал "Городовой" рассказал про мощное, но безопасное средство от клещей для взрослых и детей.

