Вопросы о Петербурге / Какой театр находится у станции метро «Петроградская»?
Какой театр находится у станции метро «Петроградская»?

Опубликовано: 30 марта 2026 16:10
 Проверено редакцией
метро, вывеска
Какой театр находится у станции метро «Петроградская»?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
У станции метро «Петроградская» в Санкт-Петербурге находится несколько театров, в том числе аеатр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова.

У станции метро «Петроградская» в Санкт-Петербурге расположены несколько театров, каждый из которых имеет свою уникальную историю и специфику.

Театр «Русская антреприза» им. Андрея Миронова

Адрес: Большой проспект Петроградской стороны, 75/35.

История: Основан 1 ноября 1988 года Рудольфом Фурмановым — первым в СССР негосударственным театром. В 1996 году получил постоянное помещение в Доме с башнями — здании, часть которого незадолго до революции приобрёл дед Андрея Миронова — Семён Менакер.

Особенности: Сочетает принципы антрепризы (приглашение известных актёров) и репертуарного театра. В афише — от лёгких водевилей до интерпретаций классики: Чехова, Гоголя, Булгакова, Гюго и других.

Драматический театр «Остров»

Адрес: Каменноостровский проспект, 26–28.

История: Основан в 1990 году Александром Болониным. Первый спектакль — постановка «Приглашение на казнь» по роману Набокова — был признан лучшим спектаклем 1991 года. До 1996 года театр кочевал по разным площадкам, а затем получил полуподвал в Доме Бенуа, где находится до сих пор.

Особенности: Камерный театр с залом на 76 мест. В репертуаре — непростые для массового зрителя спектакли по Набокову, Булгакову, современным авторам и пьесам Александра Володина, который был другом театра. В фойе работает «гостиная Володина» — музей с его фотографиями и личными вещами.

Театральная площадка «Зал #3»

Адрес: проспект Медиков, 3, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж.

История: Возникла летом 2021 года на базе бывшего завода полиграфических машин. Создана выпускниками Лаборатории Нового Театра.

Особенности: Независимая площадка для экспериментальных проектов. Здесь ставят спектакли, сочетающие видео-арт, пластический экспромт, саунд-дизайн и другие новаторские подходы. В афише — мракобесные мистерии, психоделический вербатим, микологические докудрамы и другие нестандартные форматы.

Интересные факты

  • Театр им. Андрея Миронова — первый в России контрактный театр, где актёры имеют постоянную занятость, но при этом свободны в выборе других проектов.
  • В «Острове» почти три десятка спектаклей, и ни один из них не был создан ради кассового успеха.
  • «Зал #3» работает без субсидий и грантов, существуя за счёт продажи билетов и пожертвований.
Автор:
Пономарева Дарина
