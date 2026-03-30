Городовой / Полезное / Нанизываю на шпажки сосиски и хлеб — и получаю вкуснятину: завтрак за 10 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Нанизываю на шпажки сосиски и хлеб — и получаю вкуснятину: завтрак за 10 минут

Опубликовано: 30 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Иногда самые простые продукты дают неожиданно вкусный результат.

Беру обычный хлеб, сосиски и яйца — а на выходе получается оригинальный и очень аппетитный завтрак на шпажках. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты

хлеб — 2 ломтика, сосиски — 6 шт., яйца — 2 шт., вода — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала я нарезаю каждый ломтик хлеба на 3 части — по размеру сосисок.

Затем чередую кусочки хлеба с сосисками и нанизываю на шпажки — получается по 3 кусочка хлеба и 3 сосиски. Разрезаю пополам, чтобы получилось 6 заготовок.

В глубокой тарелке взбиваю яйца с солью и водой. Каждую шпажку полностью обмакиваю в яичной смеси со всех сторон.

Разогреваю сковороду с маслом и обжариваю заготовки на среднем огне до румяной корочки, переворачивая, чтобы подрумянились равномерно.

Подаю горячими — с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Примерное время приготовления: 10-15 минут

Ранее мы писали о том, обязательно ли варить магазинные сосиски.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью