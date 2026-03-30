Нанизываю на шпажки сосиски и хлеб — и получаю вкуснятину: завтрак за 10 минут

Беру обычный хлеб, сосиски и яйца — а на выходе получается оригинальный и очень аппетитный завтрак на шпажках. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты
хлеб — 2 ломтика, сосиски — 6 шт., яйца — 2 шт., вода — 2 ст. л., соль — по вкусу.
Приготовление
Сначала я нарезаю каждый ломтик хлеба на 3 части — по размеру сосисок.
Затем чередую кусочки хлеба с сосисками и нанизываю на шпажки — получается по 3 кусочка хлеба и 3 сосиски. Разрезаю пополам, чтобы получилось 6 заготовок.
В глубокой тарелке взбиваю яйца с солью и водой. Каждую шпажку полностью обмакиваю в яичной смеси со всех сторон.
Разогреваю сковороду с маслом и обжариваю заготовки на среднем огне до румяной корочки, переворачивая, чтобы подрумянились равномерно.
Подаю горячими — с хрустящей корочкой и сочной начинкой.
Примерное время приготовления: 10-15 минут
