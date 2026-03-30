Обязательно ли варить магазинные сосиски: кулинарный блогер поставила точку в вечном вопросе

Наталья Калнина объяснила, зачем нужно варить сосиски из магазина

Магазинные сосиски - не самый полезный продукт, и все же иногда он очень выручает хозяек, которые поздно приходят с работы и не успевают приготовить полноценный ужин. Каждая хозяйка знает, что покупные сосиски можно есть сырыми - на них так и написано: "продукт готов к употреблению". Однако мы все-равно их варим. И правильно делаем! Кулинарный блогер Наталья Калнина объяснила, почему сосиски нужно обязательно отваривать перед употреблением.

Прежде всего во время варки снижается содержание количества нитрита натрия в продукте. Это вещество отвечает за розовый цвет, защищает от бактерий и продлевает срок годности. Добросовестные производители добавляют компонент в сосиски в минимальном количестве так, чтобы он не навредил здоровью человека. И все же варка сделает сосиски еще более безопасными, поскольку часть этого вещества уйдет в кипящую воду.

Но это еще не все. Во время варки из продукта удаляются лишние жир и соли, которые тоже не добавляют здоровья. Вероятно, вы даже по вкусу ощущаете разницу между сырой и вареной сосиской - отварная по вкусу более чистая и нейтральная. Так и калорийность сосиски уменьшается. А еще отваривание помогает продезинфицировать сосиску, которая находилась в оболочке, ведь оболочка может и не быть стерильной - при транспортировке и выкладке на прилавок на упаковку и поверхность продукта попадают пыль, бактерии и грязь.

Наталья Калнина рассказала, как правильно варить магазинные сосиски. Сначала сосиски нужно залить холодной водой, поставить кастрюлю на средний огонь, а когда вода закипит, уменьшить огонь до минимума. Варите сосиски 3-5 минут после закипания. Если передержать, то мясной белок станет резиновым, а сосиски потеряют сочность. Перед подачей смажьте сосиски сливочным маслом, чтобы они не обветрились.

