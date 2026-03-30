Кто обучается в школе парусного спорта на Крестовском острове?

В спортивной школе олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров» готовят спортсменов в возрасте от 9 до 30 лет.

Спортивная школа олимпийского резерва по парусному спорту «Крестовский остров» — это государственное бюджетное учреждение в Санкт-Петербурге, которое стало первым в городе центром подготовки яхтсменов. Она открылась 8 сентября 2017 года после почти 20 лет обсуждений идеи создания такой школы.

О школе

Школа расположена по адресу: Южная дорога, дом 4, корпус 1.

В школе занимаются около 380 человек в возрасте от 9 до 30 лет. Среди воспитанников есть мастера спорта международного класса, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и разрядники.

Тренировки проходят круглый год. Летом юные яхтсмены занимаются на открытых водоёмах, участвуют в тренировочных регатах и соревнованиях. Зимой акцент делается на теорию парусного спорта и общефизическую подготовку — занятия проходят в игровых залах и бассейнах. Также в зимний период воспитанники школы занимаются сноукайтингом и буерным спортом.

Флот школы включает лодки «Оптимист» и «Зум-8» для начинающих, яхты олимпийских классов «Лазер» и «470», а также другие классы. Спортивная подготовка осуществляется в семнадцати национальных, международных и олимпийских классах яхт.

В школу принимают всех детей (исключение — наличие противопоказаний по здоровью), сдавших вступительные нормативы по ОФП (бег, плавание, прыжки в длину, пресс, отжимания, подтягивания и приседания). Есть группы для начинающих (туда берут с девятилетнего возраста), а также для более опытных яхтсменов.

Достижения

Школа славится победными традициями. Её воспитанники регулярно занимают первые места в командных зачётах на Спартакиадах и всероссийских соревнованиях. Среди них есть чемпионы России и призёры международных регат.

В 2025 году 44 спортсмена «Крестовского острова» защищали честь страны, а 160 входили в сборную Санкт-Петербурга.

По данным на 2026 год, среди воспитанников школы — 54 кандидата в мастера спорта, 38 мастеров спорта России и 2 мастера спорта международного класса.

Воспитанники и тренеры школы неоднократно побеждали в престижных номинациях «Яхтсмен года России» и «Яхтсмен года Санкт-Петербурга».

В марте 2026 года воспитанники школы представляли Россию в нейтральном статусе на регате «TROFEO PRINCESSA SOFIA MALLORCA» в Пальме (Испания) — первом турнире «Большого шлема» 2026 года.

