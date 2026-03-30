Польза сосновых шишек для дачи: почему их собирают весной и как применять - ответ агронома

Сосновые шишки - бесплатный и очень полезный материал для сада, который можно собрать в лесу. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что они способны заменить покупные дренаж, мульчу и даже удобрение.

"Если положить их на дно при посадке деревьев, кустарников или декоративных растений, они будут отводить лишнюю влагу, не дадут воде застаиваться, защитят корни от загнивания и улучшат циркуляцию воздуха в почве", - отметила агроном.