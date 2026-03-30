Польза сосновых шишек для дачи: почему их собирают весной и как применять - ответ агронома

Опубликовано: 30 марта 2026 15:17
Польза сосновых шишек для дачи: почему их собирают весной и как применять - ответ агронома
фото legion-media
Зачем дачники собирают шишки весной и что с ними делать

Сосновые шишки - бесплатный и очень полезный материал для сада, который можно собрать в лесу. Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова сообщила, что они способны заменить покупные дренаж, мульчу и даже удобрение.

"Если положить их на дно при посадке деревьев, кустарников или декоративных растений, они будут отводить лишнюю влагу, не дадут воде застаиваться, защитят корни от загнивания и улучшат циркуляцию воздуха в почве", - отметила агроном.

Шишки можно использовать как мульчу. Например, разложить вокруг стволов растений. Так они сохранят влагу в земле, летом защитят корни от перегрева, а зимой послужат утеплением.

Со временем такая мульча еще и улучшит структуру грунта. Начинать мульчировать лучше ранней весной, когда растает снег.

"Если сжечь шишки в печи или камине, останется зола. Она богата минералами и станет отличным натуральным удобрением для почвы", - поделилась Ксения Давыдова.

Собирать шишки лучше с весны до конца лета, в сухую погоду. Выбирайте целые, плотные, без плесени и насекомых - лучше те, что уже упали на землю. Поврежденные и полностью раскрытые оставляйте в лесу.

Как хранить?

После сбора разложите шишки в один слой, очистите от хвои и мусора, обработайте средством от вредителей. Когда высохнут, сложите в ящики или корзины и храните в сухом темном месте под тканью или бумагой.

