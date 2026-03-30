Опасная информация в соцсетях: что лучше держать в секрете и почему

Ваши соцсети - это не просто место для общения и фото. Злоумышленники могут использовать ваш профиль, чтобы собрать о вас информацию и навредить.
Даже то, что кажется мелочью, может помочь им добраться до ваших денег или личных данных. Об этом передает канал "AndroidLime".
Какие данные лучше не выкладывать
Личные данные. Дата и место рождения, девичья фамилия матери, кличка первого питомца или номер школы могут стать ответами на контрольные вопросы для восстановления пароля. Номер телефона - прямой путь к звонкам или СМС‑мошенничеству.
Информация о работе и деньгах. Если вы пишете, где работаете и какую должность занимаете, мошенники могут притвориться вашим начальником и попросить перевести деньги. Фото из отпуска или чек из аэропорта подсказывают, что вас нет дома. Упоминания о дорогих покупках тоже привлекают внимание преступников.
Детали образа жизни. Геометки («Дом», «Работа») раскрывают ваш график. Фотографии документов, билетов или ключей дают мошенникам дополнительные зацепки.
Как защититься?
-
Придумайте длинные и разные пароли для каждого сайта.
-
Включите двухфакторную аутентификацию - она добавит еще один уровень защиты.
-
Настройте приватность в соцсетях: ограничьте, кто видит ваши посты и данные.
-
Не торопитесь выполнять просьбы о деньгах или паролях, особенно если пишут «СРОЧНО». Сначала проверьте, правда ли это.
-
Перед публикацией поста подумайте: хотите ли вы, чтобы эту информацию увидел незнакомец? Иногда лучше не делиться слишком многим.
Ранее портал "Городовой" сообщал, почему кадровики не советуют оформлять отпуск на целый месяц.