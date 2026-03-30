Опасная информация в соцсетях: что лучше держать в секрете и почему
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Опасная информация в соцсетях: что лучше держать в секрете и почему

Опубликовано: 30 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Какие сведения в соцсетях привлекают мошенников

Ваши соцсети - это не просто место для общения и фото. Злоумышленники могут использовать ваш профиль, чтобы собрать о вас информацию и навредить.

Даже то, что кажется мелочью, может помочь им добраться до ваших денег или личных данных. Об этом передает канал "AndroidLime".

Какие данные лучше не выкладывать

Личные данные. Дата и место рождения, девичья фамилия матери, кличка первого питомца или номер школы могут стать ответами на контрольные вопросы для восстановления пароля. Номер телефона - прямой путь к звонкам или СМС‑мошенничеству.

Информация о работе и деньгах. Если вы пишете, где работаете и какую должность занимаете, мошенники могут притвориться вашим начальником и попросить перевести деньги. Фото из отпуска или чек из аэропорта подсказывают, что вас нет дома. Упоминания о дорогих покупках тоже привлекают внимание преступников.

Детали образа жизни. Геометки («Дом», «Работа») раскрывают ваш график. Фотографии документов, билетов или ключей дают мошенникам дополнительные зацепки.

Как защититься?

  • Придумайте длинные и разные пароли для каждого сайта.

  • Включите двухфакторную аутентификацию - она добавит еще один уровень защиты.

  • Настройте приватность в соцсетях: ограничьте, кто видит ваши посты и данные.

  • Не торопитесь выполнять просьбы о деньгах или паролях, особенно если пишут «СРОЧНО». Сначала проверьте, правда ли это.

  • Перед публикацией поста подумайте: хотите ли вы, чтобы эту информацию увидел незнакомец? Иногда лучше не делиться слишком многим.

Ранее портал "Городовой" сообщал, почему кадровики не советуют оформлять отпуск на целый месяц.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью