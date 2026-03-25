Месяц в отпуске: подводные камни для стажа и страховых взносов

Почему кадровики не советуют оформлять отпуск на целый месяц

Кажется, что брать отпуск целый месяц - с первого по последнее число - удобно и логично. Но на деле такой вариант может создать проблемы и самому работнику, и его компании, передает источник.

Почему это рискованно

Основной отпуск обычно длится 28 дней, но у многих есть и дополнительные дни. Например, за ненормированный график. В итоге получается 31 день или даже больше.

Если взять такой отпуск, к примеру, на весь июль, то за этот месяц сотрудник не получит зарплаты. Только отпускные, которые выплачивают до начала отдыха.

На первый взгляд все законно. Но когда придет время оформлять пенсию, СФР может не засчитать этот месяц в страховой стаж.

За месяц, в котором не было рабочих дней и начислений зарплаты, работодатель не платит страховые взносы.

Формально отпуск входит в стаж, но из-за отсутствия начислений в системе у СФР могут возникнуть вопросы. Доказывать стаж придется дополнительными документами. А найти бумаги спустя 30–40 лет бывает очень сложно.

Почему это невыгодно для компании

С 2026 года для руководителей коммерческих организаций действует особое правило.

Даже если директор весь месяц был в отпуске и не работал, компания все равно обязана заплатить страховые взносы - как минимум из расчета федерального МРОТ.

Получается двойная ситуация: взносы с отпускных уже перечислили до начала отдыха, а потом нужно снова платить взносы за этот же месяц, хотя никаких других выплат сотруднику не было. Это лишние и неожиданные расходы для бизнеса.

Как избежать проблем

Специалисты советуют не оформлять отпуск строго на весь календарный месяц. Достаточно сделать так, чтобы в начале или в конце месяца осталось хотя бы несколько рабочих дней.

Тогда в табеле появятся рабочие дни, сотрудник получит зарплату, а работодатель перечислит взносы.

