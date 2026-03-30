3,6 млрд рублей на нервы: Петербург лидирует по потреблению антидепрессантов в 2026-м

Опубликовано: 30 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В начале 2026 года россияне потратили на антидепрессанты 3,6 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано наивысшее среднедушевое потребление антидепрессантов — наряду с Москвой и Московской областью эти регионы сильно превосходят остальные части России по этому параметру.

В среднем по стране приходится 156 упаковок на тысячу жителей, тогда как в Петербурге показатель достигает 311,8 упаковок, а в Москве — 284,7.

В начале 2026 года россияне израсходовали на антидепрессанты 3,6 млрд рублей (на треть больше, чем годом ранее), продав 4,1 млн упаковок с ростом в 21%, сообщает 78.ru.

Рост продаж в двузначных темпах продолжается несколько лет подряд: в 2025 году Москва, Подмосковье и Петербург сформировали 40% выручки в этой категории, причем в Северной столице потребление оказалось рекордным в стране.

Автор:
Юлия Аликова
