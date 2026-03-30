Откуда произошло название Васильевский остров?

Исторические документы свидетельствуют, что название Васильевский остров существовало задолго до эпохи Петра I и связано с более ранними поселенцами или владельцами земель.

Название Васильевского острова в Санкт-Петербурге окутано несколькими версиями происхождения, каждая из которых имеет исторические основания. Это место, где переплетаются древние традиции, петровские реформы и топонимические загадки.

Основные версии происхождения названия

Новгородский первопоселенец или боярин. Наиболее распространённая среди учёных версия связывает название с именем новгородского поселенца или боярина по имени Василий. В писцовой книге 1500 года остров уже упоминается как «Васильев» в списке Никольского Ижерского погоста. Историки предполагают, что это мог быть владелец земель или первопоселенец, чьё имя закрепилось в названии. Среди возможных кандидатов называют новгородского посадника Василия Селезня.

Василий Корчмин — сподвижник Петра I. Популярная легенда гласит, что остров назван в честь артиллериста Василия Корчмина, который командовал батареей на Стрелке в начале XVIII века. Пётр I, посылая ему приказы, якобы писал: «К Василию на остров». Со временем это выражение могло закрепиться в названии. В честь Корчмина в 2003 году установили памятник на 7-й линии Васильевского острова (Андреевском бульваре).

Искажённое финское название. Существует версия, что название происходит от финского «Васиккасаари» («Телячий остров»). Однако это предположение не находит подтверждения в исторических документах: такое название не встречается на картах устья Невы и в писцовых книгах. К тому же до XIX века среди местных ижоров и води скотоводство было слабо развито.

Прибалтийско-финское название «Хирвисаари» («Лосиный остров»). Это древнее название острова, связанное с обилием лосей в местных лесах. Оно сохранялось в ижорской и финской среде, но не стало основным в русском обиходе.

Дополнительные факты