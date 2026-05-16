Трамваи, плеер и дух Васьки: на 19-й линии к 2027 году оживет мир Алексея Балабанова

Концепцию пространства разработали с учетом пожеланий местных жителей.

Васильевский остров — место с особым характером. Скоро здесь станет еще одним атмосферным уголком больше. На 19-й линии собираются обустроить сквер, который будет носить имя легендарного режиссера Алексея Балабанова.

Почему именно Балабанов?

Выбор имени — это не решение чиновников «сверху», а инициатива самих петербуржцев. И это логично. Балабанов долгое время жил на Васильевском острове.

Именно здесь, среди обшарпанных парадных, старых трамвайных путей и Смоленского кладбища, снимались культовые сцены фильма «Брат».

Васильевский стал полноценным героем его картин, поэтому сквер здесь — дань памяти человеку, который показал Петербург всему миру.

Как будет выглядеть сквер

В Смольном обещают, что это не будет очередной скучный проект с парой лавочек. Власти вместе с жителями обсуждают концепцию, которая «зацепит» любителей кино.

В сквере хотят установить арт-объекты и детали, отсылающие к творчеству режиссера.

Это может быть что угодно: от цитат из фильмов до визуальных образов, знакомых каждому по «Брату» или «Жмуркам».

Главная цель — сохранить ту самую «василеостровскую атмосферу», которую так любил Балабанов.

Сроки реализации

Придется немного подождать. Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что полностью проект реализуют в 2027 году.

Сейчас идет этап проработки деталей и согласований. Городские власти хотят, чтобы пространство не просто было красивым, но и подчеркивало историческую идентичность района.

Интересный факт

Место для сквера выбрано не случайно. 19-я линия находится недалеко от тех локаций, где Данила Багров искал «немца» и слушал «Наутилус Помпилиус».

Сейчас этот район активно преображается: рядом открываются новые общественные пространства и станции метро, так что сквер станет важной частью нового облика острова.

Для Петербурга это важный шаг. У нас много памятников классикам прошлых веков, но почти нет мест, посвященных героям современной культуры.

Сквер Балабанова может стать по-настоящему «народным» местом, где будет приятно просто посидеть и вспомнить, в чем же на самом деле сила.

