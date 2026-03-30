Дымка над Петербургом: качество воздуха снова на грани «вредного»

В Петербурге 30 марта сохраняются неблагоприятные погодные условия. Согласно данным «Яндекс. Погоды», на 11:00 мск качество воздуха оценивалось как «слегка вредное» — AQI 103.
К 11:35 ситуация улучшилась до «среднего» уровня — AQI 93.
Индекс качества воздуха (Air Quality Index, AQI) представляет собой стандартизированную шкалу, позволяющую оценить степень загрязненности атмосферы и ее возможное влияние на здоровье.
Как на «Яндекс. Погоде», так и на IQAir указывается, что основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль PM2,5. Ее концентрация повышенная.
PM2,5 — это микроскопические твердые частицы и капли размером до 2,5 микрометра (примерно в 30 раз тоньше волоса), находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе.
Частицы диаметром менее 2,5 микрометра способны проникать в легкие и кровеносную систему, вызывая серьезные проблемы для здоровья. Наиболее сильно страдают сердце и дыхательная система.
Их воздействие может провоцировать кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы и приводить к развитию хронических респираторных заболеваний, сообщает "Фонтанка".
29 марта данные IQAir показывали среднее качество воздуха — AQI 53. В диапазоне 51–100 AQI качество воздуха считается приемлемым, но у небольшой части чувствительных людей при длительной или интенсивной уличной активности могут проявляться симптомы.
Ранее, 27 марта, в пресс‑службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили об ухудшении метеоусловий на период с 28 по 30 марта.