Дымка над Петербургом: качество воздуха снова на грани «вредного»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Дымка над Петербургом: качество воздуха снова на грани «вредного»

Опубликовано: 30 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Вчера качество воздуха было средним.

В Петербурге 30 марта сохраняются неблагоприятные погодные условия. Согласно данным «Яндекс. Погоды», на 11:00 мск качество воздуха оценивалось как «слегка вредное» — AQI 103.

К 11:35 ситуация улучшилась до «среднего» уровня — AQI 93.

Индекс качества воздуха (Air Quality Index, AQI) представляет собой стандартизированную шкалу, позволяющую оценить степень загрязненности атмосферы и ее возможное влияние на здоровье.

Как на «Яндекс. Погоде», так и на IQAir указывается, что основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль PM2,5. Ее концентрация повышенная.

PM2,5 — это микроскопические твердые частицы и капли размером до 2,5 микрометра (примерно в 30 раз тоньше волоса), находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе.

Частицы диаметром менее 2,5 микрометра способны проникать в легкие и кровеносную систему, вызывая серьезные проблемы для здоровья. Наиболее сильно страдают сердце и дыхательная система.

Их воздействие может провоцировать кашель, затрудненное дыхание, обострение астмы и приводить к развитию хронических респираторных заболеваний, сообщает "Фонтанка".

29 марта данные IQAir показывали среднее качество воздуха — AQI 53. В диапазоне 51–100 AQI качество воздуха считается приемлемым, но у небольшой части чувствительных людей при длительной или интенсивной уличной активности могут проявляться симптомы.

Ранее, 27 марта, в пресс‑службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили об ухудшении метеоусловий на период с 28 по 30 марта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью