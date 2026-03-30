Дезинфекция теплицы в марте-апреле: делаю это до высадки рассады – и вредители не успевают проснуться
Дезинфекция теплицы в марте-апреле: делаю это до высадки рассады – и вредители не успевают проснуться

Опубликовано: 30 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Как обработать теплицу перед посадкой

Теплицу необходимо обработать перед посадкой рассады, поскольку в закрытом грунте создается идеальная среда для вредителей, которые переживают там зиму. Эти опасные организмы спокойно переносят даже экстремально низкие температуры, а весной просыпаются.

Если вовремя не принять меры, проснувшиеся паразиты, в том числе паутинный клещ, быстро уничтожат молодые саженцы. Однако после весенней дезинфекции рассада будет расти здоровой и сильной.

Подготовка теплицы к дезинфекции

В первую очередь следует убрать все сорняки, чтобы самки вредителей не смогли отложить на них яйца. Однако биолог Иван Русских рекомендует оставить в теплице пару сорных растений.

Они будут служить индикатором: как только вы заметите, что на них начал селиться паутинный клещ, это сигнал к немедленному началу активных мер борьбы.

Тотальная дезинфекция

Здесь на помощь приходит серная шашка. Однако едкий дым уничтожит всех вредителей и споры грибков только в том случае, если поверхности внутри теплицы будут влажными. Если в помещении сухо и нет конденсата, перед обработкой опрыскайте стены, почву и каркас обычной водой.

Табачная шашка

Табачный дым эффективен только тогда, когда вредители уже активизировались и находятся в фазе активного передвижения. В более ранние сроки обработка только табачной шашкой может не дать результата, поэтому Иван Русских советует комбинировать ее с серной для надежности.

Оптимальная температура для обработки

Выбор времени для дезинфекции зависит от температуры воздуха внутри теплицы. Серную шашку лучше всего применять, когда столбик термометра приближается к отметке +10 градусов.

Для использования табачной шашки стоит подождать более теплой погоды - около +12 градусов. Соблюдение этих температурных режимов гарантирует, что действующие вещества сработают максимально эффективно.

Ранее "Городовой" перечислил правила выращивания свеклы для богатого урожая.

Автор:
Евгения Сухова
