Свекла растет, как на дрожжах: секреты опытного агронома для мощного урожая - запишите, дачники

Правил выращивания свеклы для богатого урожая

Свеклу вырастить легко, она не требует сложного ухода. Но чтобы корнеплоды получились сладкими, хрустящими и красивыми, пара простых правил все же есть. Об этом рассказывает агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Какой сорт выбрать

Если вы сажаете впервые, выбирайте проверенные варианты:

«Бордо 237» - старый, надежный сорт, которому не страшна засуха.

- старый, надежный сорт, которому не страшна засуха. «Детройт» - дает ровные, круглые плоды, которые долго лежат.

- дает ровные, круглые плоды, которые долго лежат. «Цилиндра» - длинная, похожа на цилиндр, очень сладкая внутри.

"Также обращайте внимание на сроки: ранняя свекла готова уже через 2–2.5 месяца, а поздняя созревает больше трех месяцев и подходит для зимних запасов", - отметила агроном.

Где сажать и какая земля

Свекла любит мягкую, рыхлую землю. Если почва кислая, добавьте золы - это сделает ее слаще.

Важно: не сажайте свеклу на то место, где в прошлом году росла морковь, шпинат или мангольд (у них общие болезни). Лучше всего посадить ее после огурцов, картошки, гороха или лука.

Когда и как сеять

"Семена перед посадкой лучше замочить в теплой воде на сутки - так они быстрее проклюнутся", - сообщила Давыдова.

В конце апреля можно сеять под пленку для раннего урожая. Основной посев - в середине мая или начале июня, когда земля уже хорошо прогрелась.

Семечки заделывают неглубоко (2–3 см), оставляя между ними 5–7 см, а между рядками - около 30 см. После посадки землю поливают и присыпают мульчей (торфом или опилками), чтобы влага не испарялась.

"Из одного семечка свеклы часто вырастает сразу 2–3 ростка. Не пугайтесь, это нормально. Потом их придется проредить, чтобы корнеплодам было где расти", - поделилась секретом агроном.

Как ухаживать

Свекла любит пить, но не выносит болота. Когда корнеплоды наливаются (в июле-августе), поливайте 1-2 раза в неделю по ведру на квадратный метр. За 2–3 недели до выкапывания полив полностью прекращают - так свекла лучше хранится зимой.

Подкормки

Через две недели после появления всходов можно полить настоем коровяка (1 часть навоза на 10 частей воды) - это для роста.

Когда корнеплод начнет завязываться, используйте золу или удобрения с калием и фосфором.

"Главное - не переборщить с азотом, иначе свекла будет горчить и накопит вредные вещества", - подметила Ксения.

Когда убирать и как хранить

Позднюю свеклу обязательно выкапывайте до заморозков (в сентябре-октябре). У собранных плодов обрежьте листья, оставив маленькие «хвостики» (1–2 см), и дайте им полежать в тени пару часов.

"Хранить лучше в подвале, пересыпав песком или опилками", - сказала агроном.

Почему свекла бывает невкусной или кривой?

Мелкая - значит, слишком тесно посадили или редко поливали. Жесткая и волокнистая - не хватило влаги в середине лета. С белыми кольцами - свекле не хватало калия или были скачки температуры. Вытянутая, уродливая - земля была слишком твердой, корню некуда было расти.

