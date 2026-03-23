Перед новым сезоном - срочно запишите: 3 ошибки при посадке картошки - я совершала их 10 лет и потеряла тонны урожая

Опубликовано: 23 марта 2026 19:01
фото legion-media
Ошибки при посадке картофеля, которые вы можете повторять годами

Агроном, выпускница ТСХА, Ксения Давыдова рассказала о правильной технике посадки картофеля. Специалист отметила, что некоторые дачники совершают одни и те же ошибки много лет.

Благодаря этому методу посадка картофеля перестает быть лотереей. А это, согласитесь, приятное чувство.

Ошибка первая: плохой материал

"Правильный посадочный клубень - размером с куриное яйцо, с двумя-тремя крепкими ростками. Крупный уходит в ботву, мелкий просто не вытягивает полноценное растение", - отметила Давыдова.

Агроном рекомендует перейти на покупные сорта, подходящие для вашего региона. И обновлять их каждые три-четыре года. Результат будет виден сразу: кусты ровные, клубни крупные и дружные.

К тому же лучше готовить материал заранее. За две недели до посадки картофель достают из погреба и раскладывают на свету в прохладе.

За это время клубни пробуждаются и дают короткие сильные ростки. Всходы появляются на полторы недели раньше, и растения сразу набирают силу.

Вторая ошибка: навоз в лунку

Свежий навоз при посадке - одна из самых коварных ошибок. Осенью под перекопку вносите перепревший перегной - по полведра на квадрат.

А весной в лунку положите только золу и сульфат калия. Зола дает калий и раскисляет землю, сульфат калия делает клубни плотными и крахмалистыми. Без азота.

Третья ошибка: теснота

Оптимальная схема: между кустами - 30–35 см, между рядами - 70–75. Широкие междурядья позволят легко окучивать, полоть и дают каждому кусту достаточно света и воздуха. При окучивании получается высокий гребень.

"В первый же сезон после смены схемы крупных клубней станет заметно больше. Просто потому что каждому растению наконец-то хватило места", - сообщила агроном.

