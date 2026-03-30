Что сеять, а с чем подождать: Лунный календарь садовода на 31 марта

Советы по высадке растений на последний день марта.

Весна - жаркая пора для дачника, особенно - в этом году. Она пришла стремительно во многие регионы. Ещё неделю назад на дачах лежал снег, а сейчас уже всходят первые растения. Также продолжается активная высадка семян на рассаду.

На портале "Дом.Mail.ru" рассказывают, что можно сажать 31 марта, а с какими растениями стоит подождать. Ориентируемся на Лунный календарь, а также на график высадки растений. Только в этом случае можно получить отличный урожай и здоровые растения.

Отмечается, что приходит знак Тельца, это говорит, что время - плодородное, растения, высаженные в это период, смогут нарастить мощную корневую систему.

Хорош день для огородных работ, особенно успешной будет высадка в почву корнеплодов - свёклы, моркови, редиса. Они вырастут крупными и сочными, будут меньше подвержены заболеваниям.

Отличным вариантом будет подкормить в этот день свои плодовые и ягодные деревья и кусты. В этот день они будут отлично усваивать из почвы всё, что вы в неё вносите, польза для растений будет максимальной.

Обрезкой же деревьев и кустов в этот день заниматься специалисты не советуют, срезы будет долго заживать, растения - перебаливать.

Хорошо в этот день заняться пересадкой растений - как рассады, так и комнатных цветов. Корневая система имеет меньше шансов быть повреждённой, а рост на новом месте окажется просто фантастическим.

Не стоит в этот день отказываться от садово-огородных работ, растениям будет сплошная польза.

