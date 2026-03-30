Петербургцы мечтают о пенсии в 58 тысяч: Москва впереди на шаг

Жители Санкт-Петербурга оказались среди самых требовательных к уровню пенсионных выплат. Об этом сообщает «Газета.СПб» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.
По их мнению, достойная пенсия должна составлять 57,6 тысячи рублей — это второй результат по России после Москвы (57,9 тысячи рублей).
В среднем по стране желаемый размер пенсии вырос на 7% с осени 2025 года и достиг 53,5 тысячи рублей.
Мужчины запрашивают больше, чем женщины: 54,8 тысячи рублей против 52,4 тысячи, а наиболее высокие ожидания у россиян старше 45 лет — 56,2 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что с 1 апреля в России проиндексируют пенсии и обновят правила продажи товаров в рассрочку.