Петербургцы мечтают о пенсии в 58 тысяч: Москва впереди на шаг
Петербургцы мечтают о пенсии в 58 тысяч: Москва впереди на шаг

Опубликовано: 30 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Жители Северной столицы считают достойной пенсию в 57,6 тысячи рублей.

Жители Санкт-Петербурга оказались среди самых требовательных к уровню пенсионных выплат. Об этом сообщает «Газета.СПб» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

По их мнению, достойная пенсия должна составлять 57,6 тысячи рублей — это второй результат по России после Москвы (57,9 тысячи рублей).

В среднем по стране желаемый размер пенсии вырос на 7% с осени 2025 года и достиг 53,5 тысячи рублей.

Мужчины запрашивают больше, чем женщины: 54,8 тысячи рублей против 52,4 тысячи, а наиболее высокие ожидания у россиян старше 45 лет — 56,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России проиндексируют пенсии и обновят правила продажи товаров в рассрочку.

Автор:
Юлия Аликова
