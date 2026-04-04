30 минут — и готовы сытные лепешки на сковороде: хоть к завтраку, хоть к обеду вместо хлеба

Рецепт румяных лепешек

Когда хочется порадовать домочадцев домашней стряпней, не тратя много времени, можно приготовить лепешки - нежные, пышные, с золотистой корочкой. Обычная сковорода, простое тесто, полчаса времени — и целая гора румяных лепешек готова.

Готовятся они из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Подходят и к утреннему кофе, и к обеду вместо хлеба, и к вечернему чаю с вареньем. А если завернуть в них овощи, мясо или рыбу, получится сытный перекус.

В кастрюлю наливаем 150 мл теплого молока.

Добавляем 3 столовые ложки муки

2 столовые ложки сахара

15 г сырых дрожжей.

Дрожжи предварительно можно раскрошить пальцами — так они быстрее разойдутся. Все хорошенько перемешиваем до однородности.

Накрываем миску полотенцем или крышкой и оставляем в теплом месте на 15–20 минут. За это время масса поднимется пышной шапкой.

Разбиваем 2 яйца.

Вливаем оставшееся молоко (500 мл)

растопленное сливочное масло (50 г)

добавляем половину чайной ложки соли.

Перемешиваем венчиком до однородности.

Начинаем постепенно всыпать муку. Всего муки уйдет 500 г. Добавляйте частями, каждый раз тщательно вымешивая.

Разогреваем сковороду с толстым дном. Смазываем маслом. Слишком много масла не нужно, иначе лепешки получатся жирными.

Наливаем половником тесто на сковороду, как на оладьи, но чуть больше. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 2–3 минуты, пока верх не схватится и не появятся пузырьки.

Переворачиваем лопаткой. Жарим с другой стороны уже без крышки — еще 1–2 минуты, до румяной корочки.

Готовые лепешки сразу же, пока горячие, щедро смазываем сливочным маслом. Можно использовать кисточку, а можно просто бросить кусочек масла на горячую лепешку — оно само растает.

Складываем лепешки стопкой на тарелку, накрываем полотенцем. Пусть постоят 5–10 минут — они станут еще мягче и нежнее.

