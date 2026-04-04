30 минут — и готовы сытные лепешки на сковороде: хоть к завтраку, хоть к обеду вместо хлеба

Когда хочется порадовать домочадцев домашней стряпней, не тратя много времени, можно приготовить лепешки - нежные, пышные, с золотистой корочкой. Обычная сковорода, простое тесто, полчаса времени — и целая гора румяных лепешек готова.
Готовятся они из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Подходят и к утреннему кофе, и к обеду вместо хлеба, и к вечернему чаю с вареньем. А если завернуть в них овощи, мясо или рыбу, получится сытный перекус.
- В кастрюлю наливаем 150 мл теплого молока.
- Добавляем 3 столовые ложки муки
- 2 столовые ложки сахара
- 15 г сырых дрожжей.
Дрожжи предварительно можно раскрошить пальцами — так они быстрее разойдутся. Все хорошенько перемешиваем до однородности.
Накрываем миску полотенцем или крышкой и оставляем в теплом месте на 15–20 минут. За это время масса поднимется пышной шапкой.
- Разбиваем 2 яйца.
- Вливаем оставшееся молоко (500 мл)
- растопленное сливочное масло (50 г)
- добавляем половину чайной ложки соли.
Перемешиваем венчиком до однородности.
Начинаем постепенно всыпать муку. Всего муки уйдет 500 г. Добавляйте частями, каждый раз тщательно вымешивая.
Разогреваем сковороду с толстым дном. Смазываем маслом. Слишком много масла не нужно, иначе лепешки получатся жирными.
Наливаем половником тесто на сковороду, как на оладьи, но чуть больше. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 2–3 минуты, пока верх не схватится и не появятся пузырьки.
Переворачиваем лопаткой. Жарим с другой стороны уже без крышки — еще 1–2 минуты, до румяной корочки.
Готовые лепешки сразу же, пока горячие, щедро смазываем сливочным маслом. Можно использовать кисточку, а можно просто бросить кусочек масла на горячую лепешку — оно само растает.
Складываем лепешки стопкой на тарелку, накрываем полотенцем. Пусть постоят 5–10 минут — они станут еще мягче и нежнее.
Ранее Городовой рассказал рецепт восточного завтрака.