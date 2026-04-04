30 минут — и готовы сытные лепешки на сковороде: хоть к завтраку, хоть к обеду вместо хлеба
30 минут — и готовы сытные лепешки на сковороде: хоть к завтраку, хоть к обеду вместо хлеба

Опубликовано: 4 апреля 2026 09:07
 Проверено редакцией
30 минут — и готовы сытные лепешки на сковороде: хоть к завтраку, хоть к обеду вместо хлеба
30 минут — и готовы сытные лепешки на сковороде: хоть к завтраку, хоть к обеду вместо хлеба
Legion-Media
Рецепт румяных лепешек

Когда хочется порадовать домочадцев домашней стряпней, не тратя много времени, можно приготовить лепешки - нежные, пышные, с золотистой корочкой. Обычная сковорода, простое тесто, полчаса времени — и целая гора румяных лепешек готова.

Готовятся они из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Подходят и к утреннему кофе, и к обеду вместо хлеба, и к вечернему чаю с вареньем. А если завернуть в них овощи, мясо или рыбу, получится сытный перекус.

  • В кастрюлю наливаем 150 мл теплого молока.
  • Добавляем 3 столовые ложки муки
  • 2 столовые ложки сахара
  • 15 г сырых дрожжей.

Дрожжи предварительно можно раскрошить пальцами — так они быстрее разойдутся. Все хорошенько перемешиваем до однородности.

Накрываем миску полотенцем или крышкой и оставляем в теплом месте на 15–20 минут. За это время масса поднимется пышной шапкой.

  • Разбиваем 2 яйца.
  • Вливаем оставшееся молоко (500 мл)
  • растопленное сливочное масло (50 г)
  • добавляем половину чайной ложки соли.

Перемешиваем венчиком до однородности.

Начинаем постепенно всыпать муку. Всего муки уйдет 500 г. Добавляйте частями, каждый раз тщательно вымешивая.

Разогреваем сковороду с толстым дном. Смазываем маслом. Слишком много масла не нужно, иначе лепешки получатся жирными.

Наливаем половником тесто на сковороду, как на оладьи, но чуть больше. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 2–3 минуты, пока верх не схватится и не появятся пузырьки.

Переворачиваем лопаткой. Жарим с другой стороны уже без крышки — еще 1–2 минуты, до румяной корочки.

Готовые лепешки сразу же, пока горячие, щедро смазываем сливочным маслом. Можно использовать кисточку, а можно просто бросить кусочек масла на горячую лепешку — оно само растает.
Складываем лепешки стопкой на тарелку, накрываем полотенцем. Пусть постоят 5–10 минут — они станут еще мягче и нежнее.

Ранее Городовой рассказал рецепт восточного завтрака.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
