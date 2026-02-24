Городовой / Полезное / Зефир с перцем и часы с трактором: какие сувениры привезти из Беларуси — подборка свежих идей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно Полезное
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зефир с перцем и часы с трактором: какие сувениры привезти из Беларуси — подборка свежих идей

Опубликовано: 24 февраля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Зефир с перцем и часы с трактором: какие сувениры привезти из Беларуси — подборка свежих идей
Зефир с перцем и часы с трактором: какие сувениры привезти из Беларуси — подборка свежих идей
Городовой ру
Что привезти из Беларуси: полный гид по сувенирам

В последние годы Беларусь стала одним из самых популярных направлений для российских путешественников. Возвращаются туристы не с пустыми руками — в стране огромный выбор оригинальных сувениров. Что привезти из Беларуси, рассказал блогер Антон Бородачев. В его подборке есть многое: от съедобных гостинцев до дизайнерской одежды с национальным колоритом.

Сладости от местных фабрик

Самые доступные и вкусные сувениры — белорусские сладости. У бобруйской фабрики «Красный пищевик» есть необычные позиции: халва с перцем и зефир с разнообразными начинками (клюква, вишня, грейпфрут, апельсин). Пачка 250 г стоит около 5,7 BYN. Продаётся в обычных супермаркетах и фирменных магазинах.

Кондитерская фабрика «Коммунарка» предлагает подарочные наборы в виде огромных конфет по 400 г. А для тех, кто хочет ярких впечатлений — на фабрике проводят экскурсии с дегустациями в каждом цеху.

Продукты с фермерских рынков

На рынке «Усё сваё» (работает по субботам в разных местах Минска) можно найти деревенский мёд, авторские сыры с ягодами и даже фиолетовый хлеб с черникой. Всё это — продукция небольших семейных хозяйств.

Носки в банках и трикотаж

В магазинах Брестского чулочного комбината продаются забавные сувениры — носки, упакованные в консервные банки (около 5 BYN). Отличный вариант для коллег или друзей. Ассортимент постоянно обновляется.

Сувениры с промпредприятий

На заводах БЕЛаз и МТЗ есть собственные музеи и магазины при них. Там продаются коллекционные модели тракторов и самосвалов, фирменные часы, худи, термокружки и даже носки с изображениями техники. У МТЗ выбор побольше.

Одежда и аксессуары с национальным колоритом

В Беларуси есть множество небольших производств, которые предлагают одежду, украшения, сумки и сувениры с местным колоритом. Приобрести дизайнерские изделия можно в торговых центрах, на ярмарках, фестивалях.

Ранее Городовой рассказал, какие 9 городов Беларуси стоит посетить и что именно в них посмотреть.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью