Зефир с перцем и часы с трактором: какие сувениры привезти из Беларуси — подборка свежих идей

В последние годы Беларусь стала одним из самых популярных направлений для российских путешественников. Возвращаются туристы не с пустыми руками — в стране огромный выбор оригинальных сувениров. Что привезти из Беларуси, рассказал блогер Антон Бородачев. В его подборке есть многое: от съедобных гостинцев до дизайнерской одежды с национальным колоритом.
Сладости от местных фабрик
Самые доступные и вкусные сувениры — белорусские сладости. У бобруйской фабрики «Красный пищевик» есть необычные позиции: халва с перцем и зефир с разнообразными начинками (клюква, вишня, грейпфрут, апельсин). Пачка 250 г стоит около 5,7 BYN. Продаётся в обычных супермаркетах и фирменных магазинах.
Кондитерская фабрика «Коммунарка» предлагает подарочные наборы в виде огромных конфет по 400 г. А для тех, кто хочет ярких впечатлений — на фабрике проводят экскурсии с дегустациями в каждом цеху.
Продукты с фермерских рынков
На рынке «Усё сваё» (работает по субботам в разных местах Минска) можно найти деревенский мёд, авторские сыры с ягодами и даже фиолетовый хлеб с черникой. Всё это — продукция небольших семейных хозяйств.
Носки в банках и трикотаж
В магазинах Брестского чулочного комбината продаются забавные сувениры — носки, упакованные в консервные банки (около 5 BYN). Отличный вариант для коллег или друзей. Ассортимент постоянно обновляется.
Сувениры с промпредприятий
На заводах БЕЛаз и МТЗ есть собственные музеи и магазины при них. Там продаются коллекционные модели тракторов и самосвалов, фирменные часы, худи, термокружки и даже носки с изображениями техники. У МТЗ выбор побольше.
Одежда и аксессуары с национальным колоритом
В Беларуси есть множество небольших производств, которые предлагают одежду, украшения, сумки и сувениры с местным колоритом. Приобрести дизайнерские изделия можно в торговых центрах, на ярмарках, фестивалях.
