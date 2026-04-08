«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит»
Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Полезное
Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки Полезное
500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде Полезное
Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом Полезное
Не картофель, а герой сезона-2026: копаем по 15 клубней с 1 куста даже в холодное лето – лежкие, крупные, вкус 10 из 10 Полезное
«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит»

Опубликовано: 8 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На тот момент "Газпром" был титульным спонсором клуба.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер раскрыл причины покупки футбольного клуба "Зенит" в сериале "Зенит навсегда".

Он отметил, что ключевым поводом стал переход полузащитника "Зенита" Владимира Быстрова в "Спартак" летом 2025 года, когда компания уже спонсировала клуб.

Руководству не были ясны причины сделки, и они пытались ее остановить. Ответ прозвучал кратко:

"Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со "Спартаком", подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел".

Это стало решающим фактором, побудившим взять клуб под полный контроль.

В текущем сезоне "Зенит" Сергея Семака занимает второе место в РПЛ с 51 очком после 23 матчей, отставая от "Краснодара" на одно очко.

Автор:
Юлия Аликова
