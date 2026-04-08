«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер раскрыл причины покупки футбольного клуба "Зенит" в сериале "Зенит навсегда".
Он отметил, что ключевым поводом стал переход полузащитника "Зенита" Владимира Быстрова в "Спартак" летом 2025 года, когда компания уже спонсировала клуб.
Руководству не были ясны причины сделки, и они пытались ее остановить. Ответ прозвучал кратко:
"Извините, уже поздно, все подписано, подписан контракт со "Спартаком", подписан контракт с Быстровым, и поезд уже ушел".
Это стало решающим фактором, побудившим взять клуб под полный контроль.
В текущем сезоне "Зенит" Сергея Семака занимает второе место в РПЛ с 51 очком после 23 матчей, отставая от "Краснодара" на одно очко.