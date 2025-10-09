«Лучше бы построили метро»: почему жители Лахты против нового петербургского памятника

Рядом с доминантой Петербурга — Лахта Центром — разворачивается очередное амбициозное строительство.
Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома» инициировал возведение триумфального столпа, который, согласно проекту, должен стать самым высоким монументом в мире.
Высота, символизм и признание президента
Как пишет РБК, общая высота нового памятного знака составит 82 метра.
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, высота выбрана не случайно — она символизирует 1682 год, год восшествия Петра I на престол.
Внутри конструкция будет представлять собой полую трубу с винтовой лестницей, а увенчает ее бронзовая фигура императора Петра I.
Примечательно, что когда Алексей Миллер представлял проект Владимиру Путину, президент отметил:
«Газпром» умеет строить трубы».
Авторами проекта выступили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми.
Этот монумент будет возведен на Приморском шоссе, недалеко от уже существующего памятника Петру I, открытого годом ранее.
«Деньги некуда девать»: Реакция местных жителей
Инициатива вызвала резкое неприятие у жителей района Лахта-Ольгино.
Петербуржцы выражают недоумение по поводу необходимости столь масштабного сооружения в условиях, когда более насущные проблемы остаются нерешенными.
«Как же мы без этого столпа, а метро подождем, пилите деньги господа, не отходя от власти», — саркастически отмечают жители.
Вопросы касаются и самого соседства:
«Если уже есть рядом памятник, зачем строить еще один? Деньги некуда девать?»
Некоторые сомневаются в уместности самого объекта:
«Он же по духу к этому месту, ну вообще никак».
Некоторые видят в этом переизбыток имперских амбиций:
«Газпром и многоПетрие».
«Он для мебели тут или как? Лахта есть и хватит с вас, лучше бы построили метро», — резюмируют недовольные.
Люди считают, что вместо монументальных сооружений более насущной проблемой остается развитие транспортной инфраструктуры.