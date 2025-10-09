Городовой / Город / «Лучше бы построили метро»: почему жители Лахты против нового петербургского памятника
«Лучше бы построили метро»: почему жители Лахты против нового петербургского памятника

Опубликовано: 9 октября 2025 14:00
Лахта-центр
globallookpress/ Usmanov Zamir

Новый рекорд высоты и скепсис горожан.

Рядом с доминантой Петербурга — Лахта Центром — разворачивается очередное амбициозное строительство.

Фонд поддержки культурных инициатив «Газпрома» инициировал возведение триумфального столпа, который, согласно проекту, должен стать самым высоким монументом в мире.

Высота, символизм и признание президента

Как пишет РБК, общая высота нового памятного знака составит 82 метра.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, высота выбрана не случайно — она символизирует 1682 год, год восшествия Петра I на престол.

Внутри конструкция будет представлять собой полую трубу с винтовой лестницей, а увенчает ее бронзовая фигура императора Петра I.

Примечательно, что когда Алексей Миллер представлял проект Владимиру Путину, президент отметил:

«Газпром» умеет строить трубы».

Авторами проекта выступили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми.

Этот монумент будет возведен на Приморском шоссе, недалеко от уже существующего памятника Петру I, открытого годом ранее.

«Деньги некуда девать»: Реакция местных жителей

Инициатива вызвала резкое неприятие у жителей района Лахта-Ольгино.

Петербуржцы выражают недоумение по поводу необходимости столь масштабного сооружения в условиях, когда более насущные проблемы остаются нерешенными.

«Как же мы без этого столпа, а метро подождем, пилите деньги господа, не отходя от власти», — саркастически отмечают жители.

Вопросы касаются и самого соседства:

«Если уже есть рядом памятник, зачем строить еще один? Деньги некуда девать?»

Некоторые сомневаются в уместности самого объекта:

«Он же по духу к этому месту, ну вообще никак».

Некоторые видят в этом переизбыток имперских амбиций:

«Газпром и многоПетрие».

«Он для мебели тут или как? Лахта есть и хватит с вас, лучше бы построили метро», — резюмируют недовольные.

Люди считают, что вместо монументальных сооружений более насущной проблемой остается развитие транспортной инфраструктуры.

Автор:
Ксения Пронина
Город
