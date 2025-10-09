Почему в магазине просят платить по QR коду: выгода для продавца, морока для покупателя

Покупатели всё чаще сталкиваются с требованием оплатить покупку только по QR-коду.

Новый способ оплаты всё чаще встречается в магазинах и кафе, но многие до сих пор не уверены — удобно ли это для покупателей, почему продавцы настаивают на новом варианте и в чём тут подвох. Разбираемся во всех нюансах: зачем бизнесу QR-платежи, как это сказывается на клиентах, какие приложения нужны, и есть ли альтернатива.

Зачем бизнесу оплата по QR-коду

Переход на оплату по QR — не просто новая мода, а прагматичный шаг для предпринимателей. У этого формата есть несколько ощутимых плюсов:

Минимальные комиссии. Для бизнеса комиссии при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) составляют всего 0,4–0,7%, а иногда — вообще ноль (например, для малых предпринимателей). Для сравнения, эквайринг по картам обычно "съедает" 1–2,2% с каждой покупки.

Для бизнеса комиссии при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) составляют всего 0,4–0,7%, а иногда — вообще ноль (например, для малых предпринимателей). Для сравнения, эквайринг по картам обычно "съедает" 1–2,2% с каждой покупки. Экономия на оборудовании. POS-терминал для приема карт — дорогая штука, требует обслуживания, связи, иногда даже аренды. Для оплаты по QR достаточно распечатать код и разместить его на стойке или столе.

POS-терминал для приема карт — дорогая штука, требует обслуживания, связи, иногда даже аренды. Для оплаты по QR достаточно распечатать код и разместить его на стойке или столе. Легкая регистрация. Чтобы начать принимать QR-платежи, бизнесу не нужно заключать сложные договора, долго настраивать оборудование или разбираться в ПО — всё подключается за пару дней, иногда и быстрее.

Чтобы начать принимать QR-платежи, бизнесу не нужно заключать сложные договора, долго настраивать оборудование или разбираться в ПО — всё подключается за пару дней, иногда и быстрее. Моментальные выплаты. Деньги поступают на счет предпринимателя почти сразу, а движение средств можно удобно отслеживать в мобильном банке. Это упрощает и бухгалтерию, и отчеты для налоговой.

Деньги поступают на счет предпринимателя почти сразу, а движение средств можно удобно отслеживать в мобильном банке. Это упрощает и бухгалтерию, и отчеты для налоговой. Стабильность и надежность. QR-коды работают даже без интернета — что спасает в местах с плохим сигналом. POS-терминалы часто "зависают" или теряют связь при сбоях мобильной сети.

Но главное — всё это преимущество касается только предпринимателей. У покупателей картинка чуть сложнее.

Как это влияет на потребителей

Для клиентов переход на QR-платежи не всегда безоблачен: у системы есть как плюсы, так и ощутимые минусы.

Что приятно:

Быстро и просто. Платеж уходит за секунды, без ввода карты и пин-кода — просто сканируешь код, подтверждаешь сумму, всё готово.

Платеж уходит за секунды, без ввода карты и пин-кода — просто сканируешь код, подтверждаешь сумму, всё готово. Не нужен кошелек. Только телефон и банковское приложение.

Только телефон и банковское приложение. Иногда есть скидки. Некоторые магазины или банки поощряют оплату через СБП отдельными бонусами.

Что может раздражать:

Нет кэшбэка. Большинство банков и платежных систем не начисляют бонусы при оплате по QR, ведь по сути это не эквайринг, а прямой перевод.

Большинство банков и платежных систем не начисляют бонусы при оплате по QR, ведь по сути это не эквайринг, а прямой перевод. Без телефона — никак. Если сел аккумулятор или нет интернета, заплатить невозможно.

Если сел аккумулятор или нет интернета, заплатить невозможно. Иногда навязывают QR . Некоторые продавцы утверждают, что принимают только QR, и это уже нарушение закона: клиент всегда должен иметь возможность оплатить картой. Исключительно наличный расчет — тоже нарушение.

Некоторые продавцы утверждают, что принимают только QR, и это уже нарушение закона: клиент всегда должен иметь возможность оплатить картой. Исключительно наличный расчет — тоже нарушение. Сложности с возвратом. Оплата по QR — это прямой перевод. Если товар не подошёл или нужна отмена, деньги возвращает только продавец, банк не поможет. Такой возврат часто превращается в целый квест.

Какие приложения нужны для оплаты по QR-коду

Для оплаты по QR вам понадобится мобильное приложение банка, поддерживающее СБП — это стандарт для любого крупного банка: "Сбер", "Т-Банк", ВТБ, "Альфа-Банк" и другие.

Процесс простой: в приложении выбираете функцию "Оплатить по QR", сканируете код камерой, подтверждаете сумму. Всё проходит мгновенно, комиссия — ноль.

Важный момент: не стоит скачивать сторонние приложения-сканеры из магазинов. Такие программы могут требовать доступ к камере, контактам и данным карты, а иногда и к рекламе, а то и к мошенничеству. Безопаснее пользоваться только банковским приложением.

Альтернатива QR-кодам — NFC

Если вас не устраивают QR-коды или не хочется терять кэшбэк, есть альтернатива — оплата через NFC. Это технология бесконтактной оплаты: просто подносите телефон или часы к терминалу — и оплата прошла.

NFC уже встроен почти во все современные смартфоны. Для оплаты можно использовать Mir Pay, "СБПэй", "Яндекс Пэй" и другие банковские приложения. Оплата идёт в считанные мгновения, данные карты зашифрованы, и можно получить кэшбэк, если банк его начисляет.

Плюсы NFC:

Молниеносная оплата — даже быстрее, чем по QR.

Не нужно открывать камеру или запускать сканер.

Работает даже с выключенным экраном (если функция активирована).

Можно платить смарт-часами или специальным кольцом.

Данные карты не передаются напрямую — всё зашифровано.

Минусы:

NFC нет в некоторых бюджетных смартфонах.

Карту нужно заранее добавить в приложение.

Иногда кэшбэк не начисляется — лучше уточнить у банка.

Терминал продавца должен поддерживать бесконтактную оплату.

Если у вас нет NFC-модуля: можно заказать специальный платёжный стикер — наклейку с чипом, которую можно приклеить к телефону или кошельку. Она работает как обычная карта: просто поднесли к терминалу — оплата прошла. Обычно банки предоставляют такие стикеры бесплатно.

Выводы

Для бизнеса QR-платежи — это выгодно, просто и экономно. Именно поэтому всё больше магазинов и кафе предлагают (а иногда и навязывают) такой способ оплаты, снижая свои издержки. Но для покупателей не всё так однозначно: бонусов по картам нет, возвраты сложнее, телефон должен быть под рукой и заряжен.

Решать, что удобнее — QR-код или NFC — стоит исходя из своих привычек: если хочется ускорить процесс и не носить карту, можно попробовать оба способа и выбрать тот, что ближе. В любом случае, знать нюансы полезно — вдруг именно сегодня кофе предложат оплатить по новому.